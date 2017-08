Ernesto Valverde, estratega del Barcelona, le llamó la atención al defensa Gerard Piqué en los entrenamiento de su equipo debido a que no realizaba los ejercicios al igual que todo el plantel.



Ernesto Valverde lo miró y lo siguió a Gerard Piqué mientras caminaba por terreno de juego y hablaba alegremente con sus compañeros -entre ellos Messi-.

El técnico lo agarró del brazo y lo llevó a un costado conminándolo a que comience con los trabajos. Piqué respondió y Valverde replicó. Al final al estratega español no le gustó nada la actitud del defensa y se notó gestos airados en signo de reclamo.



Gerard Piqué fue la principal novedad del Barcelona para el partido ante el Betis que se disputará hoy en el Camp Nou, donde no estarán presentes Andrés Iniesta, todavía sin el alta médica, y la nueva incorporación Paulinho Bezerra.



Piqué, que acabó el partido de vuelta de la Supercopa de España con molestias en el aductor, entrenó con normalidad en el entrenamiento previo al encuentro de este sábado y ha recibido el alta médica.



También se ha recuperado de una contusión en la rótula de la pierna izquierda Thomas Vermaelen, quien sin embargo no ha entrado en la lista de convocados que ha dado a conocer Ernesto Valverde.

El entrenador del equipo azulgrana ha dirigido la última sesión antes del partido contra el equipo andaluz en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde además de Iniesta, que sigue recuperándose de una contusión en el muslo, no se han ejercitado los también lesionados Rafinha Alcántara y Luis Suárez.



Otra de las novedades en la convocatoria es el turco Arda Turan, que se quedó fuera de la lista por decisión técnica en los dos partidos correspondientes a la Supercopa de España.

