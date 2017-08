Gerard Piqué explicó su tuit "se queda" sobre Neymar y reveló charla en la boda de Lionel Messi

El central del Barcelona Gerard Piqué reveló que en la boda de Lionel Messi el pasado 30 de junio ya sabía que Neymar había decidido irse al PSG y que publicó su tuit "se queda" como una "última bala" para retenerlo.



"A la boda de Lionel Messi, Neymar, ya fue con la idea de irse, después comenzó la pretemporada y el mensaje era el mismo: que se iba. Hubo un grupo de jugadores que intentamos convencerle para que se quedara", dijo Gerard Piqué en la rueda de prensa previa al partido de ida de la Supercopa de España el domingo contra el Real Madrid.



"El día que escribo el tuit 'se queda', sé que se va, pero es la última bala que tengo, usar la redes sociales para que la opinión pública se piense que se queda y así intentar convencerle", explicó el central, reconociendo que Neymar se enfadó con él por esta acción, aunque después lo solucionaron.

Gerard Piqué insistió, no obstante, en que no se arrepiente de haber publicado aquel tuit porque su intención era ayudar a Barcelona, intentando "retener a un jugador que para mí es único, con un talento único".



"Sabía que era muy difícil porque era una decisión que tenía tomada desde hace tiempo, pero al menos lo intenté", añadió, pidiendo que no se juzgue al brasileño por su decisión de irse.



"Seguro que tiene sus razones, no sé si son económicas o para ser el mejor del mundo en otro equipo, creo que no tenemos que juzgar, ha tomado esa decisión, es una decisión valiente, aquí pasó cuatro o cinco años y nos dio un rendimiento extraordinario, con eso nos tenemos que quedar", aseguró el defensa azulgrana.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.