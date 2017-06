Gianluigi Donnarumma: Hinchas lanzan billetes al golero de Milan por negarse a renovar su contrato [VIDEO]

El joven arquero de 18 años Gianluigi Donnarumma, que pertenece al AC Milan, pasó un mal rato tras recibir el rechazo de los hinchas de su club en pleno partido por negarse a renovar contrato.



La noticia de la ruptura entre el arquero Gianluigi Donnarumma y el Milan generó polémica entre los aficionados del club, que hasta le contestaron en el Europeo Sub'21 con el lanzamiento de billetes de dinero falsos durante el partido Dinamarca-Italia, en el que exhibieron una pancarta en la que apodaban al guardameta "Dollarumma".



"Me tomo al cien por cien las responsabilidades de esta ruptura, pero hoy también Gigio (Donnarumma) es consciente de que es la mejor decisión. Sobre todo por la actitud de los directivos con él", defendió su agente Mino Raiola.



Raiola fue tajante en sus declaraciones sobre los directivos del Milan y, en particular, sobre el director deportivo Massimiliano Mirabelli.



"Con Mirabelli no hay armonía, somos completamente distintos. No me gusta su actitud como directivo, no lo entiendo y sobre todo no puedo permitírselo", reflexionó.

El Milan propuso el jueves a Donnarumma una renovación de contrato por cinco años a cambio de unos cuatro millones de euros por temporada, pero el futbolista y su agente la rechazaron.



En caso de ruptura definitiva, el portero podrá negociar con cualquier club desde el próximo 1 de enero y abandonar el Milan dentro de un año sin necesidad de traspaso.

