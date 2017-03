El estratega de la selección peruana, Ricardo Gareca, se mostró solidario con los afectados y damnificados por los huaicos que azotan el país. El 'Tigre' espera ganarle a Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018 para darles una "alegría y satisfacción".



"Es un profundo pesar para todos nosotros en general, los que estamos al frente de la selección, la Federación peruana y el presidente Edwin Oviedo. Esto nos lleva no solo a transmitir el apoyo y cariño, también a comprometernos cada vez más. Tratar de dar lo máximo de nuestras posibilidades", afirmó Ricardo Gareca.



"Desde lo deportivo trataremos de darle una satisfacción, en medio del trágico momento que viven muchas familias en el Perú. Estamos conmovidos con todo lo que ocurre", agregó el técnico de la selección peruana.



No obstante el 'Tigre' se mostró prudente con el tema y reveló que hay jugadores comprometidos directamente con esta situación. "Estos acontecimientos trágicos no se usarán como un tema motivacional. Esto afecta el lado humano. Hay muchachos (en la selección) que están afectados con familiares y amigos que la pasan mal. Bajo ningún punto de vista afectará la gran responsabilidad que tenemos y que está pasando un momento como este"



"El deporte muchas veces le da alegrías a la gente, como muchas otras cosas. Humildemente trataremos de hacer eso. Más allá de cualquier gesto solidario que hay que hacer, estamos a disposición de apoyar", finalizó.

Aquí las declaraciones completas de Ricardo Gareca previo al duelo ante Venezuela por las Eliminatorias:

Ricardo Gareca: Esto dijo sobre duelos de Perú en las Eliminatorias Rusia 2018

Ricardo Gareca: Conferencia previo al duelo con Venezuela 2

Ricardo Gareca: Conferencia previo al duelo con Venezuela 3

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.