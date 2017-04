James Rodríguez fue cambiado y explotó de ira: Ignoró a Zidane y golpeó el banco [VIDEO]

James Rodríguez no ocultó su enfado con su entrenador Zinedine Zidane, cuando fue sustituido en la victoria del Real Madrid (2-4), ante lo que el técnico se mostró comprensivo, desmintiendo que tengan una mala relación.

"No he hablado con James Rodríguez y es normal que cuando uno sale del campo quiere jugar noventa minutos y al final son cosas que pasan. Ya está, se acabó y nos quedamos con el partido que ha hecho. Ha jugado bien", aseguró Zidane.



Zinedine Zidane explicó la razón por la que siempre sustituye a James Rodríguez, que no juega 90 minutos desde el 10 de diciembre y cuenta con pocas oportunidades de ser titular.



"No tengo nada contra James, al contrario. Es verdad que es muy cambiado porque eso pasa con los jugadores ofensivos que son los primeros que tienes que quitar porque trabajan mucho. Pasa muchas veces con Karim", aseguró.



"Estoy contento con James, es normal que se enfade porque quiere jugar pero no hay nada malo entre nosotros. Me gustaría decir que tenemos algo en contra por las veces que me preguntáis, pero no es verdad. Miro por el bien del equipo, entiendo que él está enfadado pero es importante como los demás y lo va a seguir siendo para mí y para el equipo", sentenció.

Mira el gol de James Rodríguez en el triunfo de Real Madrid ante Leganés:

Real Madrid: gol James Rodríguez

