James Rodríguez excluido de la final de Champions League, Real Madrid vs. Juventus ¿Qué pasó?

Real Madrid vs. Juventus: James Rodríguez fue descartado por el técnico Zinedine Zidane para la final de la Champions League, el que se perfila como su último partido en el Real Madrid; con Pepe, Rubén Yáñez, Fabio Coentrao, Lucas Vázquez, Enzo Zidane y Mariano completando los jugadores que no se visten de corto.



Zidane confesó en los días previos a la final que la decisión que más le costaba tomar no era la elección en el once entre Isco Alarcón y el galés Gareth Bale, sino los descartes que tenía que realizar al tener a toda su plantilla disponible.



Así la ausencia de James Rodríguez generó indignación entre los colombianos y los hinchas del volante cafetero. James se quedó sin final de Champions y esto hace indicar que su salida del club blanco es inevitable.



Junto al portugués Fabio Coentrao, que no se entrenó los dos últimos días por molestias musculares, y también se despide del Real Madrid, los descartes más difíciles para el técnico madridista han sido Pepe y James. También Lucas Vázquez, que no podrá ejercer su papel de revulsivo en las segundas partes. Completan la lista el tercer portero Yáñez, el delantero dominicano Mariano y el jugador del Castilla Enzo Zidane.

