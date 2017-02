Jefferson Farfán habló de todo: Selección, Alianza Lima, Lokomotiv y más...

Jefferson Farfán, atacante del Lokomitiv de Moscú, rompió su silencio y habló de todo tras integrarse hace un par de semanas a su nuevo club. ¿Fue siempre que estuvo cerca de Alianza Lima? Aquí todas sus respuestas.



Selección peruana



"No he hablado con Ricardo Gareca. En algún momento habrá comunicación. La liga rusa se inicia el primero de marzo. Estoy trabajando para llegar a la selección peruana, el que decide es el técnico", dijo Jefferson Farfán sobre su regreso a las convocatorias de la Blanquirroja para las Eliminatorias Rusia 2018.



"Yo nunca he perdido las esperanzas (de volver a la selección). No he jugado por mis lesiones y muchas personas no entienden. Lesiones de 9 meses o un año. A los jugadores nos toca pasar esas cosas. Quiero demostrar que puedo aportar a la selección y a mi equipo (Lokomotiv). Mi primer objetivo es estar al 100%", agregó la 'Foquita' en declaraciones a RPP.



"Estaba concentrado en lo mio (mientras no tenia club). La gente siempre hablará. Creen que uno dejó de jugar, yo tengo sueño y quiero seguir demostrando lo que puedo dar lo mejor a la selección y a Lokomotiv"



La verdad sobre su vuelta a Alianza Lima



Sobre su posible fichaje con Alianza Lima dijo que "Yo fui a Alianza Lima para la Noche Blanquiazul y no hubo ningún acercamiento. Me sorprendió todo lo que se dijo. Hubo un par de palabras con mi agente pero nada más. No hubo nada serio, ni acercamiento directo. En algún momento volveré al club que amo: Alianza Lima", aclaró Jefferson Farfán.



"Yo he hablado con Paolo Guerrero sobre la posibilidad de regresar juntos a Alianza Lima. Eso esta acordado. Vamos a regresar juntos. Espero que en ese momento el club rompa el 'chanchito', que vayan juntando (risas)", acotó el atacante peruano del Lokomotiv.

Su presente en Lokomotiv



Jefferson Farfán contó que tiene permanente contacto con el defensa peruano Carlos Zambrano, quien juega en el Rubin Kazán de Rusia. "Estoy en contacto siempre (con Zambrano). Incluso está a 20 km de donde estamos (en España) haciendo la pretemporada".



Sobre las dificultades con el idioma la 'Foquita' bromeó y reveló que hace "mímicas, gestos, muevo las manos, hago de todo para que me entiendan. Tengo traductor pero creo que habla menos que nosotros (bromeó)".



Así juega en Lokomitiv



"Estoy jugando libre detrás del delantero moviéndome por todo el frente, así como jugaba en la selección", agregó Farfán.