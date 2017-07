Jorge Sampaoli en el Perú: ¿Es cierto que vivió en la compañía de bomberos?

Mucho se ha escrito de la carrera de Jorge Sampaoli en el Perú y su posterior progreso internacional. Mitos y rumores se han sucedido uno tras otro destacando su origen y su humildad. Uno de ellos, que vivía en una Compañía de Bomberos cuando dirigía a Sport Boys ¿Eso es real?



Precisamente, es la Estación de Bomberos Voluntarios La Punta Nº 34 en el Callao, el lugar donde habría vivido Jorge Sampaoli mientras era DT de Sport Boys (2002). No obstante, esa leyenda urbana no es cierta.



Jorge Sampaoli llega a Lima, será parte de la celebración de los 90 años de Sport Boys, y su administrador Johan Vásquez, reveló que tocó ese tema con el estratega argentino, quien le dio una respuesta contundente.



Trome.pe le hizo la consulta directa y la respuesta de Vásquez fue reveladora: ¿Es verdad que Jorge Sampaoli dormía en la compañía de Bomberos del Callao?



Así de claro y tajante fue su respuesta. "No. Justamente hablé con Jorge Sampaoli sobre ese tema. Siempre lo dicen pero Sampaoli me contó que vivía cerca a los Bomberos y se ponían a jugar fútbol hasta las 3 de la mañana con ellos", aseguró el directivo de Sport Boys.



"Tuvieron muchas anécdotas con eso, pero no vivía allí. Vivía cerca. Incluso me dijo que 'seguro en los Bomberos hubiese estado mejor'. Ya que no tenía muchos recursos y vivía en una casa, donde estaban los chicos del club", agregó Johan Vásquez sobre el mito popular de Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli será ponente en una conferencia internacional: "La pasión como herramienta de éxito" el próximo 27 de julio en el Centro de Convenciones de Lima.



Ese mismo día dirigirá un partido amistoso entre el actual equipo de Sport Boys y un combinado con los (ex) jugadores que dirigió años atrás. Este duelo será en el estadio Miguel Grau (7:00 p.m.) y contará con un evento musical como serenata.

