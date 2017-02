El delantero francés Anthony Martial ha hecho lo suficiente "para estar en el banquillo", dijo irónicamente José Mourinho su entrenador en el club de Manchester United.



"Ha trabajado lo suficiente para estar en el banco. Tiene que hacerlo mejor que los otros que compiten por las mismas posiciones", dijo el portugués José Mourinho, conocido por su mordacidad, sobre Anthony Martial, atacante francés de 21 años, que ya ha sido 15 veces internacional.



"Su posición es una en la que tenemos muchas opciones. ¿Quieres que deje a (Henrikh) Mkhitaryan fuera después de ser el mejor del partido y jugar tan bien como lo hizo? No puedo", añadió José Mourinho, cuyo equipo recibe este miércoles por la noche al Hull en el partido que cerrará la 23ª jornada.



Anthony Martial, que llegó procedente del Mónaco en 2015 por 50 millones de euros (53 de dólares), y tuvo unos inicios fulgurantes en el equipo entonces entrenado por Louis Van Gaal, no logra hacerse un sitio esta temporada.



Mejor goleador del Manchester United la temporada pasada, con 17 goles, ésta no consiguió más que dos, disparando los rumores de una salida en el plazo de traspasos de invierno que finalmente no ha ocurrido.

