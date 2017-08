José Mourinho peleará por fichaje de Gareth Bale al Manchester United pero esta peculiar condición

El entrenador del Manchester United José Mourinho envió un mensaje al Real Madrid, su rival en la Supercopa europea al asegurar que intentará luchar por el fichaje de Gareth Bale si el club blanco pone en el mercado a su estrella galesa.



En la conferencia de prensa previa a la Supercopa, este lunes en la capital de Macedonia Skopje, José Mourinho declaró a los periodistas que sigue de cerca las informaciones relativas al delantero galés.



"Si juega mañana no me planteo (su fichaje), si juega mañana es porque está en los planes del entrenador, del club, y está en sus propios planes y ambiciones continuar allí...", comenzó el técnico.



Pero "si no está en los planes del club, si es verdad lo que vosotros decís, que un jugador como Bale está en la puerta de salida, yo intentaré estar esperando en el otro lado", añadió.



Mourinho insistió no obstante en que si disputa la Supercopa será "la señal más evidente que sigue allí".

Gareth Bale fichó por el Real Madrid en 2013 procedente del Tottenham Hotspur por un monto cercano a los 100 millones de euros y la pasada temporada estuvo lastrado por las lesiones, que le impidieron disputar en Cardiff, su ciudad natal, la final de la Liga de Campeones ganada a la Juventus (4-1).



La prensa española ha especulado en los últimos días en que el galés podría salir del Real Madrid para que el club blanco pueda fichar a la joven promesa del Mónaco Kylian Mbappé.



El delantero francés, de 18 años, también ha sido relacionado con otros grandes del fútbol europeo, como el Mánchester City y el París SG, y su precio de mercado ronda los 180 millones de euros.

