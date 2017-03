José Mourinho, entrenador del Manchester United, ha asegurado este miércoles que las últimas críticas al centrocampista francés Paul Pogba, el futbolista más caro del mundo, están motivadas por "envidia".



Paul Pogba, de 24 años, formado en la cantera del Manchester United, regresó el pasado verano a Old Trafford por 89 millones de libras, después de haber dejado el club en 2012 por 1,5 millones de libras.



"No es culpa suya que algunos comentaristas estén en problemas (económicos) y que Paul Pogba sea multimillonario", dijo el técnico José Mourinho, previo al partido de Europa League ante el Rostov. "Creo que el mundo está perdiendo los valores y tengo bastante miedo de ver dónde nos estamos aproximando", agregó.



"No es culpa de Paul Pogba que esté ganando diez veces más dinero de lo que ganaban otros jugadores en el pasado. No es culpa suya si hay comentaristas con problemas en su vida y necesitan cada moneda para sobrevivir", sostuvo.



Paul Pogba "ha llegado a la cima y nunca nadie le ha regalado nada. Estoy preocupado por la forma en la que funcionan las cosas en la generación anterior. La envidia se nota. Sin embargo, yo estoy contento con él y el club también lo está", señaló José Mourinho.

Pogba, que fichó por el Manchester United procedente del Juventus, ha anotado siete goles y dado cinco asistencias en 40 partidos esta temporada.



"Lo mejor de todo es su personalidad: no le importa un culo lo que la gente piense de él", subrayó Mourinho sobre el centrocampista francés.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.