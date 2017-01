Juan Reynoso reveló que pudo ser el técnico de Alianza Lima en el 2017

Juan Reynoso, actual estratega de Melgar, reveló el interés concreto de Alianza Lima por contar con sus servicios este año y algunos detalles del breve acercamiento entre las partes.



Juan Reynoso detalló una reunión con el gerente deportivo Gustavo Zevallos, quien le ofreció el cargo de técnico de Alianza Lima antes que se finiquite la contratación del uruguayo Pablo Bengoechea.



“Gustavo Zevallos me pidió reunirnos, yo no sé si oportuno o no, acepté. Pero ya había cerrado de palabra para dirigir a Melgar en el 2017. Se lo comenté y entendió", confesó Juan Reynoso en declaraciones a CMD.



En su época como jugador Juan Reynoso estuvo identificado con Alianza Lima, debutó y jugó siete temporadas (1986-1990 y 1991-1992), pero luego decidió irse a Universitario (1993-1994), lo que generó polémica y rechazo de los hinchas Blanquiazules.



Por ello, ahora dio a conocer que su carrera profesional de técnico está por encima de los colores. “Volvería a Alianza Lima. Como jugador, dije que no. Ahora como entrenador, no le cierro las puertas”, agregó.

