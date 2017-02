La bella esposa de James Rodríguez, Daniela Ospina, sorprendió al revelar quién es su jugador preferido. Aunque usted no lo crea no es ni su esposo James, ni su hermano el arquero David, quien también integró las filas del Real Madrid.



Todo lo contrario, el futbolista preferido de la esposa de James Rodríguez pertenece al FC Barcelona, el clásico rival del Real Madrid, según ella lo confesó a W Radio de Colombia.



"Para mí Iniesta es uno de los mejores jugadores. ¿Cristiano Ronaldo? Es una posición diferente y él es muy potente, pero a mí me gusta la magia", manifestó la bella esposa de James Rodríguez.



A pesar que su esposo es una de las estrellas del Real Madrid y su hermano fue el arquero del cuadro blanco, la colombiana no tuvo ningún reparo en confesar que Iniesta del Barcelona es su jugador preferido.



Daniela Ospina cuenta con más de 3 millones de seguidores en su cuenta de la red social Instagram.