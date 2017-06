Juventus confirmó que Dani Alves se irá del club

El consejero delegado del Juventus, Giuseppe Marotta, confirmó este miércoles que el club acordará "una rescisión de contrato" con el brasileño Dani Alves, cuyas últimas declaraciones generaron polémicas en el entorno de los turineses.



"Con Dani Alves no hubo una ruptura, pero las motivaciones son fundamentales para un futbolista. Él quería una nueva experiencia, acordaremos una rescisión de contrato y le deseamos suerte", dijo Marotta ante los medios locales en un evento organizado en Milán.



En una reciente entrevista con una televisión brasileña, Alves aconsejó al argentino Paulo Dybala irse del Juventus para seguir mejorando, algo que generó polémicas entre los aficionados y que obligó al club a aclarar su posición.



Dani Alves, de 34 años, cuenta con ofertas de varios clubes de la Premier League, entre ellos el Manchester City de su exentrenador español Pep Guardiola, adelantan los medios internacionales.

Marotta informó además de que recibió una "importante oferta" por el también brasileño Álex Sandro, aunque subrayó que su intención es quedarse con sus mejores jugadores.



"Nos llegó una oferta importante por Álex Sandro. No tenemos intención de vender a nadie, pero si un jugador quiere irse, como ya pasó en los años pasados, habrá que encontrar una solución. Mantener a un futbolista que quiere irse no le sirve a nadie", aseguró.



El consejero delegado del Juventus abordó además el tema de la investigación abierta el martes por la FIFA sobre la venta del francés Paul Pogba al Manchester United a cambio de 105 millones de euros.



"Fue una negociación con números muy altos, por lo que es normal que haya una investigación. Nosotros hemos respetado las normas fiscales, hemos contestado a las preguntas que nos planteó la FIFA y confiamos en que no hay medidas disciplinarias", afirmó.



Sobre el mercado de fichajes del Juventus, Marotta no quiso hablar de nombres aunque admitió que habrá novedades en las próximas semanas.



"El mercado aún no ha llegado a sus momentos decisivos, seremos más concretos en las próximas semanas. Esto vale por (el francés, Blaise) Matuidi como por muchos otros jugadores. Repito que ahora tenemos 25 futbolistas y que hay que confirmarlos", declaró.

