Juventus revoluciona al mundo con nuevo escudo [VIDEOS]

Juventus marcó tendencia en los clubes europeos al presentar su nuevo escudo del club con un estilo moderno y sobrio en el Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci de Milán.



La escueta insignia con una J en blanco y negro en forma de un escudo contrasta marcadamente con la vieja insignia, un blasón ovalado con rayas negras y bancas y un toro. El presidente del club Andrea Agnelli dijo. "El nuevo logo es un símbolo del estilo de vida de Juventus".



"Juventus oficialmente dio anuncio de una nueva era, con el evento Black and White and More, que es además el bautizo del nuevo logo y la nueva identidad visual", cita la pagina web de Juventus sobre el nuevo logo.



"Hasta ahora, ningún club europeo ha sabido trascender el aspecto deportivo para representar una filosofía característica", dijo Manfredi Ricca, gestor del concepto de Black and White and More.



"Si hay una marca que puede hacerlo es Juventus, sinónimo de ambición y excelencia: principios que pueden inspirar experiencias sugestivas y únicas. La nueva identidad visual nace precisamente para llevar con valentía la firma y el espíritu del Club en ámbitos nuevos e inesperados", acotó.

Andrea Agnelli: el nuevo logo define un sentido de pertenencia y un estilo que permite comunicar nuestro modo de ser #2beJuventus pic.twitter.com/IR1FnAl9lI — JuventusFC (@juventusfces) 16 de enero de 2017

Ha sido un breve pero intenso viaje al futuro. Ha sido como dar un paso hacia una nueva era. La era Black and White and More.



