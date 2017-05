Juventus vs. Mónaco: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro bianconero recibe al equipo del Principado este martes en el Stadium por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Juventus tiene la misión de sostener la ventaja de la ida (2-0) ante Mónaco para convertirse en el primer finalista del torneo de la UEFA. (1:45 p.m.) (TV: ESPN, ESPN 2, Fox Sports y Fox Sports 2)



Juventus vs. Mónaco será el primer duelo de los dos que restan y que determinarán los equipos que pasan a la final en Cardiff, el otro es el Real Madrid vs Atlético Madrid. La serie para los italianos resulta favorable



El doblete del argentino Gonzalo Higuaín, hace apenas seis días, da todo el favoritismo a los bianconeros, que además contará con el apoyo de una afición que llenará su estadio. El Juventus vs Mónaco podría debatirse entre la confirmación del favorito a la proeza del equipo del atacante Mbappé.



El Juventus vs Mónaco podría devolver a instancias finales al cuadro de la 'Vieja señora', en un clima de revancha, tras dos ediciones de la Champions League (2015).



Mónaco, la esperanza para una remontada que sería histórica para el club tiene un nombre propio: su joya Mbappé, de 18 años y que en la ida se encontró con el muro del experimentado arquero Gianluigi Buffon. A ello se suma la fortaleza de la Juventus en casa.

Juventus vs Mónaco: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE la Champions League Juventus vs Mónaco: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE la Champions League

Tras el resultado de la ida, las estadísticas sonríen a un Juventus que lleva una racha abierta de seis partidos europeos consecutivos sin recibir goles, lo que supone el quinto mejor registro de la historia de la competición (621 minutos).



Además, Juventus selló el pase de ronda once veces en once intentos contra equipos franceses, y siempre eliminaron al Mónaco en las dos eliminatorias precedente: en los cursos 1997-98 (semifinal) y 2014-15 (cuartos de final).



El técnico Massimiliano Allegri reservó a seis de sus titulares habituales en el último partido liguero, empatado contra el Torino (1-1), y alineará en el Juventus Stadium a su mejor once para completar el trabajo realizado en el estadio Louis II de Mónaco.



Así, por delante del portero y capitán Gianluigi Buffon, actuarán Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, que descansó en liga, con los brasileños Dani Alves y Álex Sandro, también reservados el sábado, ocupando los dos laterales.



En el centro del campo, Allegri recuperará al alemán Sami Khedira, que se perdió por sanción el partido de ida, y le alineará al lado del bosnio Miralem Pjanic.



Tras quedarse por sorpresa en el banquillo en el principado, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado debería volver al once titular, formando una línea de tres junto al argentino Paulo Dybala y al croata Mario Mandzukic.

Así fue el triunfo 2-0 de la Juventus ante Mónaco:

Mónaco 0-2 Juventus: Goles y resumen

El único delantero será el "Pipita" Higuaín, que contestó a los que le reprochaban su falta de carácter en los partidos importantes con un doblete decisivo en Mónaco.



El argentino llega a los compases final de esta campaña en gran estado de forma y también vio puerta en el choque liguero contra el Torino, cuando entró en la segunda mitad y evitó la derrota en el tiempo añadido con su vigésimo cuarto gol de la temporada.



En los últimos 55 partidos disputados, el Juventus sólo concedió dos goles en casa: ante el Bayern Múnich, en los octavos de final del curso pasado; y ante el Atalanta, en la Copa Italia, en una victoria por 3-2 del pasado enero.



Juventus está a un paso de la final de Cardiff, en un año en el que también acaricia el que sería su sexto título consecutivo en la Serie A (Primera división) y la Copa Italia, en donde jugará la final contra el Lazio, el próximo 17 de mayo.



Mónaco, que acaricia su octavo título liguero en Francia, colocará sus esperanzas de remontar en Turín en su prolífico ataque, el tercero más goleador en Europa, para clasificarse así a su segunda final de "Champions", después de la de 2004 (derrota ante el Oporto).



El delantero Kylian Mbappé, quien jugó apenas los últimos 10 minutos en la victoria liguera del sábado ante el Nancy (0-3), encabeza las flechas ofensivas de los monegascos, junto al colombiano Radamel Falcao (28 goles en 40 encuentros).



Aunque no ha marcado en los dos últimos partidos, Mbappé, de 18 años, acumula 18 tantos en sus últimos 20 choques.



En la ida ante el Juventus, el joven prodigio se vio atado por la experimentada defensa italiana y por las intervenciones de Gianluigi Buffon.



"Ellos han demostrado que tienen armas para vencer la competición. Ahora nosotros tenemos cualidades que debemos mostrar. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para estar en la final" de Cardiff, dijo Mbappé, en una entrevista a la UEFA.



Los visitantes tienen de nuevo en duda por problemas físicos a dos pilares del equipo del entrenador portugués Leonardo Jardim: el ofensivo lateral francés Djibril Sidibé y el poderoso medio centro galo Tiémoué Bakayoko.



En el 4-4-2 de Jardim, destacan también jóvenes valores como el interior zurdo Thomas Lemar (21 años), el creativo portugués Bernardo Silva (22) y el medio centro brasileño Fabinho (23).

Alineaciones probables del Juventus vs. Mónaco:



Juventus: Buffon; Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro; Khedira, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín.



Mónaco: Subasic; Dirar o Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy; Fabinho, Joao Moutinho o Bakayoko, Lemar, Bernardo Silva; Radamel Falcao y Mbappé.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.