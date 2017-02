Juventus vs. Porto: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Champions League

Juventus vs. Porto: EN VIVO EN DIRECTO La Vieja Señora visita al cuadro luso este miércoles en el estadio Dragón por el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. La Juventus buscará asegurar la serie ante Porto con su poderío ofensivo conformado por la dupla Gonzalo Higuían y Paulo Dybala. (2:45 p.m. | ESPN 2)



El Juventus vs. Porto también será el duelo entre los goleros Iker Casillas y Gianluigi Buffon, que se enfrentan en la Liga de Campeones, ambos reúnen 334 partidos internacionales con España e Italia, 275 de Champions League, dos títulos Mundiales, dos Eurocopas, tres Ligas de Campeones, y 74 años.



Antes del inicio del partido Juventus vs. Porto, el duelo entre los dos guardametas comenzó con un intercambio amistoso en redes sociales, tras una encuesta lanzada por la UEFA entre los internautas para saber cuál de los dos era el mejor.



"¿Qué piensas? Para mí, eres tú el mejor", escribió Casillas. "Yo no elijo. Somos los mejores", respondió Buffon. De hecho, fueron los mejores. No lo son probablemente ahora, pero sus inicios de los años 2000 les ofrecieron una plaza en el Panteón de los guardametas. Su estatuto actual es un poco diferente. A sus 39 años, Buffon sigue siendo sin discusión el mejor guardameta de Italia con la Juventus.



La pasada temporada fue de las más brillantes de su carrera y dos inhabituales errores al inicio de la presente (contra Lyon con Juventus y frente a España en selección) fueron inmediatamente borrados por varias buenas prestaciones.





Mente de acero, manos de mármol



Su fuerza mental sigue siendo de acero, sus manos son duras como el mármol de Carrara, su ciudad natal, y no ha mostrado ninguna señal de cansancio, por lo que Gianluigi Buffon sigue buscando una primera Liga de Campeones y un último Mundial en 2018 en Rusia.



A Iker Casillas del Porto, por su parte, le ha ido menos bien. En equipos tan fuertes como España y Real Madrid, eso no se perdona. 'San Iker' perdió su puesto en la selección y tuvo que dejar el Real Madrid por el Porto, tras 25 años en la "Casa Blanca".



Su primera temporada portuguesa fue complicada. "El año pasado quizá no estuve al nivel que quería estar. Una vez pasado un tiempo, y ya más asentado, te encuentras mejor", explicó la semana pasada el arquero de Porto en una entrevista al sitio de la UEFA.



Esta temporada ha encontrado su mejor nivel, dirige la defensa más sólida de Europa en campeonatos nacionales (11 goles encajados) y ahora llueven elogios para el triple vencedor de la Liga de Campeones (2000, 2002, 2014).



El símbolo de su regreso a la cumbre fue su formidable partido en un Clásico contra el Sporting de Portugal, el pasado 4 de febrero. El día siguiente, el diario deportivo Record titulaba: "la fortaleza San Iker" haciendo alusión a dos intervenciones increíbles en los últimos instantes del partido.





'Dolor en la espalda'



"No sé cómo he parado esos balones, todavía tengo dolor en la espalda", bromeó Casillas. Y el seleccionador español Julen Lopetegui anunciaba que la puerta de la selección española no estaba cerrada para él.



El miércoles en Oporto, los dos gigantes se enfrentarán por decimoséptima vez en su carrera. Y los años han creado una mutua estima.



"Tengo la suerte de ser tres años más joven que Gigi, así que tuve la suerte de empezar a disfrutar de él desde que empezó con 17, 18 años. Con 14 de años empecé a disfrutar con su manera de jugar, con su forma de ser... de su fútbol. Luego hemos ido creciendo juntos, con una carrera muy similar, hemos sido campeones de casi todo y nos hemos enfrentado varias veces", afirma Casillas.



"Tenemos una rivalidad sana, bonita. Nos tenemos mucho cariño y para mí siempre es un placer enfrentarme a él", añade el español.



Podrán cambiar una vez más sus camisetas. Casillas reconoció en 2015 que duerme "con el pantalón de Buffon" que tiene desde un amistoso de 2004. Tal vez Buffon le dé uno más nuevo.



Posibles alineaciones del Juventus vs. Porto:



Porto: Casillas - Maxi, Felipe, Marcano, Telles - Danilo - Corona (u Óliver), André (o Herrera), Otavio (o Brahimi) - Silva, Soares.



Juventus: Buffon - Lichtsteiner, Rugani, Benatia (o Chiellini), Alex Sandro - Khedira, Pjanic - Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuaín.

