Keylor Navas: Casting para su película 'Hombre de fe' convocó a más de 2.000 personas

Más de 2.000 personas se han apuntado a las convocatorias para el casting de la película sobre la vida del portero costarricense del Real Madrid Keylor Navas, titulada 'Hombre de fe', informó hoy un portavoz de la productora.



"De esas 2.000 inscripciones, mil personas harán el castin y el resto se encuentran en lista de espera", explicó Jorge Obando, productor ejecutivo de la película de Keylor Navas.



"Estamos muy agradecidos con la respuesta del público ante esta oportunidad de generar nuevos talentos para la industria cinematográfica costarricense, la cual busca fortalecerse como parte de una política país", comentó Obando. Los casting se efectuarán el jueves 16 y viernes 17 de marzo en las instalaciones del Estadio Nacional de San José.



Los personajes a los que hay que interpretar y para los que se realiza la selección de artistas son Keylor niño (9-14 años), Keylor joven (17- 20 años), abuela de Keylor (mujeres entre 50 y 60 años), abuelo de Keylor (hombres entre 55 y 65 años) y esposa de Keylor (mujeres entre 20 y 30 años) con ojos verdes.



Además, el primer entrenador de Keylor Navas (hombres entre 35 y 45 años), papá de Keylor Navas (hombres entre 30 y 40 años), mamá de Keylor Navas (mujeres entre 20 y 30 años) y una treintena de extras de 8 años en adelante.

'Hombre de fe' es un largometraje inspirado en la vida de Keylor Navas y es una producción costarricense a cargo de PCP Productora, que contará con el apoyo financiero de patrocinadores e inversionistas costarricenses.



Real Madrid ha dado su aval para la producción de la película después de más de dos años de negociaciones, según el productor.



El largometraje tendrá una duración de 90 a 100 minutos, será rodado en mayo y junio próximos y su estreno está previsto para el 22 de diciembre en un acto en Costa Rica en el que estará presente el guardameta, según anunció en conferencia de prensa el pasado 23 de febrero la guionista de la película, Dinga Haines.



Keylor Navas no aparecerá en la película representándose a sí mismo, pero sí en "cameos" (escenas esporádicas representando a otro personaje).



La cinta contará la historia de Navas desde que era un niño en el pueblo de San Andrés de Pérez Zeledón, una zona agrícola del sur de Costa Rica, hasta el ascenso en su carrera que lo llevó al Saprissa, a la selección de Costa Rica y finalmente a España con el Albacete, el Levante y el Real Madrid.



La edición de la película estará a cargo de Luis Carballar, quien ha trabajado en filmes como "Amores Perros" y "The Infiltrator", y el director de fotografía será el costarricense Christian Herrera, quien ha desarrollado su carrera en series de televisión estadounidenses como "Criminal Minds" y "Pretty Little Liars". Keylor Navas, de 30 años, juega en el Real Madrid desde 2014, y ganó la Liga de Campeones el año pasado.

