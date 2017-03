Leicester City ganó 3-2 al West Ham y reafirmó su despegue en la Premier League [VIDEO]

Leicester City no acusó la resaca continental tras su histórica victoria sobre el Sevilla y pudo con el West Ham en el Estadio Olímpico de Londres (2-3) para tomar aire en la Premier League y sumar su primer triunfo a domicilio de la temporada en liga.



Leicester City, rival del Atlético Madrid en cuartos de final de la Liga de Campeones, encadenó su cuarta victoria consecutiva, tras las logradas sobre Liverpool (3-1), Hull City (3-1) y Sevilla (2-0), y confirmó la mejoría después de la marcha de Claudio Ranieri y la llegada Craig Shakespeare.



El técnico inglés, que fue confirmado como entrenador hasta final de temporada el pasado domingo, sólo hizo un cambio con respecto al 'once' que puso en liza en sus tres anteriores encuentros: ingresó Benalouane por el lesionado Morgan.



Cuatro minutos tardaron los 'Foxes' en ponerse por delante en el London Stadium, cuando Mahrez batió a Randolph con un envío desde la derecha que no toca nadie.



Sin tiempo para la reacción local, el alemán Huth dobló la ventaja de los vigentes campeones dos minutos más tarde con un gran cabezazo tras un soberbio centro de Albrighton en una falta.



Los hombres de Slaven Bilic lograron descontar diferencias mediado el primer tiempo (m.20), después de que Lanzini, el futbolista más en forma de los 'Hammers' en las últimas semanas, perforó la meta de Schmeichel con un libre directo desde la frontal.



Antes del descanso, Vardy se reencontró con el gol y restauró la ventaja al aprovechar un rechazo tras un fallo defensivo en un saque de esquina botado por Albrighton.



El ghanés Ayew, con un tanto de cabeza, redujo distancias para el West Ham en el minuto 63, pero, pese a los arreones finales, con dos intervenciones de mérito de Schmeichel a disparos de Carroll, el Leicester se llevó los tres puntos del este de la capital británica.



Con esta derrota, los 'Hammers', que no terminan de adaptarse al London Stadium, encadenan cinco partidos consecutivos sin ganar en liga y se mantienen en undécima posición, mientras que los 'Foxes' confirman la notable mejoría experimentada desde la llegada de Shakespeare y suman su cuatro triunfo consecutivo para ampliar hasta seis puntos su ventaja sobre los puestos de descenso a la Championship.

