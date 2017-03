La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX del fútbol mexicano declararon suspendida la décima jornada del Torneo Clausura 2017 y acusaron a los árbitros de cumplir con su trabajo al tomar decisión unilateral.



Ambos organismos indicaron que los nueve partidos de la jornada serán reprogramados y posteriormente se informará la fecha en que se realizarán.



"La jornada 10 del Torneo Clausura 2017 ha sido suspendida debido a que los árbitros designados para dicha jornada se han negado a prestar sus servicios, decisión que fue tomada de forma unilateral", declaró Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, en un comunicado que leyó ante medios en las instalaciones de la Federación Mexicana en la ciudad de Toluca, estado de México.



El directivo se presentó apenas unos segundos ante la prensa para leer su comunicado y no aceptó preguntas de los mismos, quienes horas antes asistieron a una conferencia en la que se dieron a conocer sanciones a varios jugadores.



Los árbitros mexicanos decidieron no pitar la décima jornada tras considerar que contaron con el apoyo de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX, que sancionó de manera parcial a dos jugadores que intentaron agredir a dos árbitros, a media semana, en la Copa MX.

La Asociación Mexicana de Árbitros no se hará presente en la #Jornada10 de #LigaMX , luchando por el #Respeto dentro del Terreno de Juego — AMA Árbitros (@AMArbitros) 11 de marzo de 2017

La Asociación Mexicana de Árbitros unida por una sanción ejemplar para el fútbol, pedimos respeto y no más violencia #AMA #CopaMX #FEMEXFUT — AMA Árbitros (@AMArbitros) 10 de marzo de 2017



El miércoles, en los octavos de final de la Copa MX, el paraguayo Pablo César Aguilar (América) y el argentino Enrique Luis Triverio (Toluca) la tomaron contra los centrales tras la eliminación de sus equipos y la sanción de la Disciplinaria fue de 10 y 8 partidos de suspensión, respectivamente.



Tras conocer las sanciones, los árbitros mexicanos no celebraron el partido Veracruz-Puebla, el primero de la décima jornada, como una forma de presión y para manifestar su desacuerdo ante las sanciones que se dieron a conocer este viernes por la noche.



El paro de los jueces mexicanos no es formalmente una huelga, ya que en esta Liga no integran un sindicato y dependen de la Federación Mexicana de Fútbol que ahora negociará con los árbitros y tomará decisiones sobre su futuro.

Mira el cabezazo de Pablo César Aguilar al árbitro:

Liga MX: La agresión de Pablo César Aguilar al árbitro

"La Asociación Mexicana de Árbitros no se hará presente en la Jornada 10 de la Liga MX, luchando por el respeto dentro del terreno de juego", apuntaron los jueces en un mensaje en Twitter.



La decisión de los árbitros resultó histórica ya que por primera vez pararon la celebración de un partido en México.



Aguilar fue castigado con ocho partidos "por intento de agresión" y dos más "por insultar a los oficiales del partido" después de que al finalizar el partido de octavos de final, entre Tijuana y América, el miércoles, intentara agredir al árbitro.

Los jugadores de Toluca arremeten contra el árbitro y Triverio le lanza un manotazo:

Liga MX: Los jugadores de Toluca arremeten contra el árbitro y Triverio le lanza un manotazo

Mientras que en el partido Toluca-Morelia, el argentino Triverio se fue contra el central y ante tal conducta recibió siete partidos de suspensión "por intento de agresión" y uno más por faltar al respeto a los oficiales del partido.



En ambos casos, a pesar de haber sucedido en la Copa MX, los jugadores tendrán que cumplir su castigo en la Liga MX por lo que prácticamente se perderán lo que resta del actual torneo a la que le faltan ocho jornadas para finalizar su fase regular que da paso a una liguilla.



La décima jornada del Clausura mexicano iniciaría este viernes por la noche con el partido Veracruz-Puebla, a puerta cerrada, pero el árbitro central Luis Enrique Santander asistió al estadio a cumplir los protocolos y posteriormente abandonó el estadio.



Los ocho partidos restantes estaban programados, el sábado, Querétaro-Tijuana, Tigres-Guadalajara, Atlas-Pumas, Pachuca-Morelia y América-Necaxa y el domingo Toluca-Cruz Azul, Chiapas-León y Santos-Monterrey.



Los equipos de Veracruz y Puebla abandonaron el estadio Luis "Pirata" Fuente, de Veracruz, y tal como lo determina el reglamento, los equipos visitantes del sábado ya estaban en la ciudades de sus partidos.

