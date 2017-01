Lionel Messi casi anota un gol olímpico de ensueño [VIDEO]

Lionel Messi no tiene límites, es de otro planeta. Esta vez intentó un gol olímpico en el partido que Barcelona goleó 5-0 a Las Palmas por la fecha 18 de la Liga Santander.



Lionel Messi motivado tras anotar el segundo gol de Barcelona, y otros tres de tiro libre seguidos en las últimas fechas, se animó por un gol olímpico.



Al minuto 67 con el marcador a favor por 4-0, Lionel Messi probó desde el lanzamiento de esquina y la pelota chocó en el primer palo del arquero Javi Varas, quien se quedó parado.



A pesar que la pelota no entró y no logró el gol olímpico, todo el Camp Nou celebró la acción de Lionel Messi con una ovación.



Barcelona completó el marcador con goles de Luis Suárez (14' y 57'), Arda Turan (59') y Aeix Vidal (80'). El 'Pistolero' sumó 102 goles con la camiseta azulgrana.

Mira el gol del Lionel Messi en el triunfo de Barcelona sobre Las Palmas:

El próximo partido de Barcelona será por la Copa del Rey. El jueves los dirigidos por Luis Enrique se juegan ante Real Sociedad por el partido de ida de los cuartos de final.

Mira todos los goles y el resumen del Barcelona 5-0 Las Palmas:

