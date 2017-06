Lionel Messi y Antonella Roccuzo aterrizaron en el aeropuerto de la ciudad argentina de Rosario, donde se casarán el próximo 30 de junio, según lo muestra un vídeo difundido por varios medios locales.



Lionel Messi y Antonella Roccuzzo viajó acompañada por sus dos hijos, Mateo y Thiago, en un jet privado desde Barcelona y llegó esta mañana a la ciudad natal de ambos, que será el escenario de la boda a la que asistirá buena parte de la elite del fútbol y del mundo del espectáculo.



Varios medios argentinos difundieron un vídeo en el que se puede apreciar cómo ambos, rodeados de un grupo de familiares y amigos, descienden del avión en el aeropuerto rosarino.



Entre ellos estaba Rodrigo Messi, uno de los hermanos del futbolista del Barcelona, quien interpelado por la prensa sobre detalles de la boda, declaró entre risas desconocerlos ya que se lleva a cabo con particular reserva.

"No tengo idea de nada porque ellos armaron la fiesta en pareja. No sé nada", aseguró Rodrigo. El hermano del delantero manifestó, asimismo, que tanto Lionel como el resto de la familia están contentos y conformes con que la boda se realice en Rosario. "Voy a ser el mejor invitado de la fiesta", concluyó.



Lionel Messi, de 29 años, y Roccuzzo, de 28, se conocieron en su Rosario natal en 1996 y tienen dos hijos: Thiago, de cuatro años, y Mateo, de uno.



La noticia del casamiento de Messi y Roccuzzo fue anunciada el pasado diciembre, aunque la fecha exacta no se conoció hasta el mes pasado.

