Lionel Messi castigado: "Medida es injusta y arbitraria. Apelaremos", dijo Marcelo Tinelli 

Marcelo Tinelli, presidente de selecciones nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dijo hoy que es "injusta y arbitraria" la sanción de cuatro partidos de suspensión que le impuso la FIFA a Lionel Messi por dirigir "palabras injuriosas" a un árbitro.



"Es una medida injusta y arbitraria, no estamos para nada contentos. Vamos a apelar. Ojalá sea reconsiderada. Consideramos la sanción absolutamente injusta e incluso fuera de término, con tiempos muy violentos en el pedido de aclaración", dijo Marcelo Tinelli al canal TyC Sports sobre la sanción a Lionel Messi.



Marcelo Tinelli, que acompaña al equipo que jugará en La Paz ante Bolivia, dijo que "Lionel Messi no tiene antecedentes" y señaló que "es un jugador que ha sido golpeado en innumerable cantidad de partidos" y que "nunca se ha quejado por nada".



"Nos tomó por sorpresa, pensábamos que la sanción no iba a ser tan dura. Los cuatro árbitros dicen que no vieron nada, uno dice que pudo haber un insulto, pero no lo asegura. Nosotros tenemos las declaraciones de los árbitros", añadió Tinelli.



La Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso este martes cuatro partidos de suspensión al capitán de Argentina por pronunciar palabras injuriosas contra un asistente en el partido contra Chile de las eliminatorias de Rusia 2018 disputado el pasado jueves.

#VamosArgentina Marcelo Tinelli: "Vamos a apelar la sanción a Messi; creemos que es arbitraria y fuera de término". pic.twitter.com/3Z0rhgwG0F — Selección Argentina (@Argentina) 28 de marzo de 2017



El primer encuentro en el que se aplica la sanción es el que disputará hoy mismo la selección argentina en La Paz ante Bolivia, y los siguientes serán los de las eliminatorias mundialistas frente a Uruguay, Venezuela y Perú. La Asociación del Fútbol Argentino anunció que apelará la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

