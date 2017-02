Lionel Messi saludó por su cumpleaños a Antonella Roccuzzo y llenó de ternura las redes sociales

Lionel Messi no solo la rompe en las canchas, también domina las artes románticas y lo demuestra a todo el mundo. La 'Pulga' publicó un saludo con motivo del cumpleaños 29 de su pareja Antonella Roccuzzo.



Lionel Messi tras el triunfo 2-1 sobre el Atlético Madrid en el estadio Vicente Calderón logró regresar a tiempo para festejar el onomástico de su bien amaba Antonella en compañía a sus hijos Thiago y Mateo.



En la foto se aprecia a la familia completa acompañado con un número 29 de fondo, en conmemoración de la edad de Antonella Roccuzzo. Pero eso no fue todo. Lionel Messi se mandó y citó la imagen con una tierna frase.



"¡Feliz cumple mi vida! Te amamos", citó Lionel Messi en cuenta de Instagram. La publicación del argentino logró en una hora casi 800 mil 'me gusta' y otros 6 mil comentarios. Todo un 'crack'.

Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) el 26 de Feb de 2017 a la(s) 2:27 PST

