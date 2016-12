Luis Advíncula se despidió de 'la familia' de Newell's Old Boys a través de las redes sociales y la respuesta de los hinchas de 'La Lepra' no se hizo esperar.



Los seguidores de Newell's Old Boys despidieron con buenos deseos y felicitaciones a Luis Advíncula, quien dejó un buen recuerdo en su paso por el club argentino.



"No es un adiós es un hasta pronto gracias x las muestras de cariño los llevaré siempre en mi corazón", escribió Advíncula en su cuenta de Twitter.

No es un adiós es un hasta pronto gracias x las muestras de cariño los llevaré siempre en mi corazón 🔴⚫ pic.twitter.com/DryPSEEQlg — Luis advincula (@luisadvincula17) 23 de diciembre de 2016

La respuesta de los hinchas de Newell's Old Boys no se hizo esperar y a los pocos minutos comenzaron a escribir masivamente mensajes de despedida para Luis Advincula.

Como se puede apreciar en los tweets, Luis Advincula se va por la puerta grande del club de Rosario. Los hinchas esperan una pronta vuelta.