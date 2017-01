Luis Advíncula entrenó con Tigres junto al chileno Eduardo Vargas [VIDEO]

Luis Advíncula y el chileno Eduardo Vargas cumplieron su primer entrenamiento con el campeón mexicano Tigres, que el domingo sufrió su segunda derrota en el Torneo Clausura.



Eduardo Vargas, de 27 años, se sometió el domingo a las pruebas médicas y con Luis Advíncula, que lleva más días en México, cumplieron hoy un entrenamiento suave, aunque el entrenador Ricardo Ferretti no tiene previsto ponerlos a jugar tan pronto.



"Debemos de cuidarlos y no arriesgar a que tengan algún tipo de lesión o una falta de condición físico-atlética", explicó el técnico de origen brasileño.



"Son jugadores dispuestos, pero no es mi idea estar pidiendo que la hagan de héroes, aquí no hay héroes, los héroes están en el cementerio", puntualizó Ferretti en conferencia de prensa.



Tigres acumula un triunfo, un empate y dos derrotas en cuatro jornadas y ocupa el duodécimo puesto con cuatro puntos. El próximo sábado recibirá al Toluca en la quinta jornada.

