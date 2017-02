Luis Advíncula vivió el terror: Violencia extrema entre hinchas de Tigres y Veracruz [VIDEO]

Luis Advíncula debutó con buen pie en Tigres de México pero lamentablemente vivió un momento difícil tras el triunfo sobre Tiburones de Veracruz debido a la violencia en las tribunas.



Tigres jugó de visita en el estadio de Veracruz y tras la derrota 3-0 los hinchas agredieron sus pares visitantes. La desesperación del técnico Ricardo Ferretti desde el campo de juego fue notoria debido a que los fanáticos del cuadro felino eran masacrados por la mayoría de los locales.



El estratega de Tigres, Luis Advíncula, André-Pierre Gignac y otros jugadores desde el campo de juego intentaron calmar a los hinchas y pidieron que lo policía intervenga de inmediato.



La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció que iniciará una investigación por los actos violentos que se desataron en el estadio Luis "Pirata" Fuente, de Veracruz, al finalizar el partido entre los Tiburones Rojos locales y el campeón Tigres.



Luego de que Tigres derrotara 3-0 a Veracruz, una riña entre aficionados de los dos equipos comenzó en una de las cabeceras del estadio. Imágenes de la cadena TV Azteca muestran a un desesperado Ricardo Ferretti, entrenador de los universitarios, empujando y gritándole a un policía para que refuerce la seguridad en esa área.



Ferretti, quien dirigió a la selección mexicana como interino en el 2015, después camina hacia la tribuna y le grita a los aficionados "van a ver cuando vayan allá (Monterrey)" y se retira.



Otras imágenes muestran desesperado André-Pierre Gignac, quien pide ayuda a elementos de seguridad del estadio. "Los están matando, son cinco mil contra 300", dice Gignac en otra imagen de la cadena.



El volante de Tigres y de la selección mexicana, Jesús Dueñas, resultó con un corte en la mano izquierda por un botellazo que le lanzaron desde la tribuna.



"Qué vergüenza, esto no es fútbol. El partido se juega dentro de la cancha y no se gana peleando fuera de ella", escribió el volante de Tigres, Jonathan Espiricueta, quien posteó en Instagram la imagen del brazo sangrante de Dueñas.



No es la primera vez que el estadio Luis "Pirata" Fuente es escenario de actos violentos en su tribuna. La Comisión Disciplinaria ya lo había vetado en el Clausura 2013 tras incidentes violentos que se dieron cuando Necaxa eliminó a los Tiburones Rojos por los cuartos de final.



"No sé quién empezó, pero el dolor es muy grande, ver a tu equipo caer así duele", dijo el entrenador chileno del Veracruz, Carlos Reinoso al final del partido.



Tras la derrota del viernes, Veracruz ocupa el penúltimo puesto en la tabla de promedios que define al equipo que perderá la categoría al finalizar la temporada.

