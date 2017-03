Luis Enrique anunció que deja el Barcelona

El técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, anunció que no seguirá al frente del equipo azulgrana la próxima temporada, en la rueda de prensa posterior a la victoria 6-1 sobre el Sporting de Gijón por la Liga Santander.



"No seré entrenador del Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, meditada, muy pensada y creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso", dijo Luis Enrique, que finaliza contrato con el Barcelona en junio.



El técnico azulgrana añadió que en una reunión con directivos del Barcelona en pretemporada había adelantado que "había la posibilidad de que no renovara".



"Me dijeron que no tuviera ninguna prisa para tomar esta decisión. El momento ha llegado", añadió el técnico azulgrana, que tomó las riendas del equipo en el verano de 2014.



"Es una idea muy meditada y muy pensada. Soy fiel a mi manera de pensar", insistió el técnico azulgrana, cuya continuidad había vuelto a ser fuente de especulaciones en las últimas semanas, especialmente a raíz de la dura derrota 4-0 ante el PSG en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Así fue la goleada de Barcelona sobre Sporting Gijón:

Barcelona 6-1 Sporting Gijón: Goles y resumen

