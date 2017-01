Luis Enrique tras el empate de Barcelona: "Merecimos ganar" [VIDEO]

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, aseguró tras el empate a un gol con el Villarreal en el Estadio de La Cerámica, que a pesar del 1-1 no tenía nada que reprochar a sus jugadores porque cree que merecieron ganar el partido.



"Creo que merecimos la victoria, que jugamos un buen partido, por ello no tengo ningún reproche a mis jugadores creo que merecíamos ganar este partido", comentó el técnico de Barcelona Luis Enrique.



"Estamos en un momento complicado, pero hemos visto a un Barcelona que le ha complicado la vida a la mejor defensa de la Liga, pero no hemos estado acertados. Hemos generado muchas ocasiones, pero no ha entrado, y ellos en una contra nos han hecho un gol en un desajuste. Ese gol nos ha hecho daño, pero el gol de Leo nos ha dado un punto", dijo del partido el estratega del Barcelona.



"Necesitamos salir rápido de está dinámica. Sé que lo haremos y esperamos que sea lo más pronto posible. He visto a mis jugadores reaccionar, levantar la cabeza, pelear y eso es lo que me importa", comentó.

Mira los goles y resumen del empate de Barcelona y Villarreal:

Pese la distancia con el Real Madrid, Luis Enrique afirmó que el objetivo es pelear por la liga. "Creo que el equipo ha estado bien y que mereció ganar. No siento que el equipo jugó mal en Bilbao y aquí, son partidos diferentes, en los que estoy satisfecho, a pesar de ser una derrota y un empate", añadió.



"No sumar hace que la Liga no dependa de nosotros, algo que ya sabíamos, pero es evidente que dependemos del Real Madrid. La única opción es la de reaccionar ya, ganar partidos y así podemos pelear por ello", ha continuado.



De los posibles penales, comentó que desde su posición en el banquillo no ve nada de esas acciones, pero que en el caso de que las hubiera visto no está para hablar de esos asuntos.



Del Villarreal ha comentado que es un equipo que "sabe muy bien a lo que juega con o sin balón y que busca la espalda de los laterales y lo han hecho con Pato alguna vez. Pero sabíamos de la dificultad de este partidos"

Mira el golazo de tiro libre de Lionel Messi para el empate de Barcelona:

