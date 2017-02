Luis Suárez cumplió 10 años en selección uruguaya y lo recuerda así [VIDEO]

El delantero Luis Suárez celebra hoy los 10 años de su debut con la selección uruguaya, una etapa que el jugador destaca como de "lindos recuerdos" desde el primer día que defendió la camiseta celeste, en 2007, en un partido ante Colombia.



"Fue un partido contra Colombia, en Cúcuta, ganamos 1-3 y me trae lindos recuerdos por haber debutado", dijo el delantero del Barcelona, Luis Suárez, en una entrevista con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).



A su vez, resaltó que durante ese partido, ante los colombianos, vistió el dorsal número 10. "El primer partido con la selección no se olvida nunca y haber estado con jugadores como Sebastián Abreu, que me enseñaron cosas, siempre trae lindos recuerdos", manifestó Luis Suárez el máximo goleador en la historia de la selección charrúa, con 47 dianas.



Luis Suárez escribió en su cuenta de la red social Twitter que en un día como hoy se cumplía uno de sus sueños. "ORGULLOSO, gracias a todos los que hicieron que sea posible", expresó.

Una fecha como hoy hace 10 años se cumplía uno de mis sueños !!!! ORGULLOSO😃😃😃 gracias a todos los que hicieron que sea posible !!!!! pic.twitter.com/z9f9m4GOAv — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 7 de febrero de 2017

Durante esta década, Luis Suárez ha disputado 90 partidos con la Celeste y ha estado presente en los mundiales de Suráfrica 2010 y Brasil 2014, en el que fue expulsado ante Italia por morder al defensa transalpino Giorgio Chiellini y luego sancionado por la FIFA con nueve partidos de suspensión con su selección.

Los mejores goles de Luis Suárez con la camiseta de Uruguay: