Luis Suárez desafía al Barcelona por renovación de Lionel Messi

Después de sumar el gol 100 con el Barcelona y firmar el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, Luis Suárez contestó las palabras del director ejecutivo del club azulgrana, Óscar Grau, sobre la ampliación de contrato de Lionel Messi al asegurar que "lo que hay que hacer es renovarle, no tener sentido común".



Óscar Grau se refirió a la renovación de Lionel Messi y dijo que hay que "mantener la cabeza fría y no perder el sentido común. El Barza no puede pasar de un 70 por ciento del presupuesto en masa salarial y, por tanto, tenemos que cuadrarlo", afirmó.



Luis Suárez, tras la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club (3-1), respondió sobre estas declaraciones y salió en defensa de Lionel Messi.



"Lionel Messi es el mejor jugador del mundo, lo que hay que hacer es renovarle, no tener sentido común", disparó el delantero 'charrúa'.

Luis Suárez anotó un golazo en la victoria 3-1 de Barcelona sobre Athletic Bilbao por la Copa del Rey.

Según reportes, Lionel Messi gana en el Barcelona 22 millones de euros (23,1 millones de dólares) por año después de impuestos, mientras que se cree que los salarios de Neymar y Suárez bordearían los 25 millones de euros después de sus últimas renovaciones de contratos.



Precisamente, Lionel Messi anotó un golazo de tiro libre y le dio la clasificación a Barcelona a la siguiente fase del torneo español.

Luis Enrique quiere siempre a Lionel Messi



Por su parte, el técnico Luis Enrique de Barcelona preferió no hablar del tema. "No sé lo que ha dicho el director general, pero dime un partido en el que Lionel Messi no haya sido decisivo. Todos queremos que siga Messi muchos años aquí y que nos haga disfrutar", precisó.



"Messi no me recuerda a nadie porque no hay nadie mejor que él. Da igual si es en una falta o en una jugada. Lo que yo creo es que, a lo largo de estos años, ha sido el mejor, no solo por la capacidad de marcar goles, sino también de interpretar el juego en su posición", concluyó Luis Enrique en defensa de Lionel Messi.



