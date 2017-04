Luis Suárez descontrolado, lanzó duro insulto al árbitro del Barcelona vs Málaga [VIDEO]

Luis Suárez no pudo controlar su temperamento y lanzó terrible insulto al árbitro del partido entre Barcelona y Málaga por la fecha 31 de la Liga Santander.



A los 12 minutos Luis Suárez recibió un pase por derecha de Lionel Messi. La jugada traía peligro sobre el arco de Málaga pero el árbitro asistente cobró fuera de juego del 'Pistolero'.

El atacante uruguayo no aceptó la decisión del árbitro asistente y con gritos insultó a la autoridad del partido. En las imágenes se aprecia que Luis Suárez le dice: "La pu... madre que te parió.



No obstante, el partido continuó y no hubo amonestación, ni siquiera una llamada de atención para Suárez. En la repetición de la televisión, efectivamente, no estaba adelantado.

Luis Suárez fuera de juego Luis Suárez fuera de juego

Este hecho se volvió polémico debido a la reciente sanción de Lionel Messi, quien también insultó al árbitro y fue sancionado con cuatro fechas de suspensión con la selección Argentina.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.