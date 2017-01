Londres.- ‘Spiderman’ saltó a la cancha. Echó su telaraña al West Ham y Manchester City, del Pep Guardiola, lo goleó 5-0 y clasificó a la cuarta fase de la Copa FA.

Fue una goleada de película para el Manchester City, donde dos hinchas se metieron al campo, uno con camiseta del local y el otro vestido de ‘Spider-Man’, paralizando el encuentro por varios segundos sin que la seguridad pudiera detenerlos.

Minutos antes, Yaya Touré abrió el marcador (33’), tras un penal fabricado por Pablo Zabaleta. Luego llegó el autogol de Haavard Nordtveit (41’) y aumentó David Silva (43’) para el Manchester City.

El ‘Kun’ Agüero marcó a los 50’ y sumó 154 tantos con el Manchester City. John Stones cerró a los 84’. Los 32avos. del torneo continúan hoy con: Manchester United vs. Reading, Everton vs. Leicester y Preston North End vs. Arsenal.