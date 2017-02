Manchester City goleó 4-0 a West Ham con gol de Gabriel Jesús [VIDEO]

Manchester City goleó este miércoles al West Ham en Londres (0-4) y se reenganchó con los puestos de Champions League, mientras sus vecinos del Manchester United decepcionaron y no pasaron del empate 0-0 con el modesto Hull City en Old Trafford.



En la vigésima tercera jornada de la Premier League, los hombres de Pep Guardiola aprovecharon los pinchazos de sus rivales directo y sumaron tres puntos de oro para llegar a los 46 puntos, los mismos que Liverpool y uno menos que Arsenal y Tottenham Hotspur.



Kevin De Bruyne adelantó a los 'Citizens' pasado el primer cuarto de hora, antes de que David Silva doblara la ventaja en el minuto 21. El brasileño Gabriel Jesús, con su primer tanto en la liga inglesa, añadió el tercero, mientras que Yaya Touré, de penalti, fue el encargado de subir al luminoso del Estadio Olímpico de Londres el cuarto y definitivo gol.



El West Ham, ya sin el díscolo Dimitri Payet -vendido al Olympique de Marsella-, pero con Robert Snodgrass y con José Fonte, no logró entrar en el partido en ningún momento y cayó goleado de nuevo ante un equipo que le endosó una 'manita' el pasado 6 de enero en la FA Cup (0-5).

La principal sorpresa de la fecha en la Premier League fue el empate entre Manchester United y Hull City en el estadio de Old Trafford (0-0).

