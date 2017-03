Manchester City vs Mónaco: El vibrante partido a todo o nada por la Champions League

Manchester City enfrenta a AS Mónaco por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Stade Louis II. La sorpresa es la ausencia de Radamel Falcao lesionado.



Radamel Falcao no se recuperó de una lesión de cadera y ni siquiera estará en la banca del Mónaco para el partido del contra Manchester City. El delantero colombiano se lastimó el fin de semana en un partido por la liga francesa.



Falcao, el máximo artillero de Mónaco con 24 goles en todas las competencias esta temporada, anotó dos veces en la derrota del club francés por 5-3 ante el City en el partido de ida por los octavos de final.



El técnico de Mónaco, Leonardo Jardim, originalmente tenía planes de no utilizarlo el sábado en el partido ante Burdeos, pero su equipo estaba empatado 0-0 con 25 minutos por jugar y decidió utilizar a su estrella colombiana. Tres minutos después de entrar a la cancha, el "Tigre" armó la jugada del gol de Kylian Mbappe que abrió el marcador.

Mira el segundo gol de Mónaco frente a Manchester City en el partido de vuelta:

Manchester City vs. Mónaco: Gol de Fabinho

Mira el primer gol de Mónaco frente a Manchester City en el partido de vuelta:

Manchester City vs. Mónaco: Gol de Mbappe Lottin

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.