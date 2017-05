Manchester United campeón de la Europa League: La celebración del título de la UEFA [FOTOS]

Manchester United campeón de la Europa League luego de vencer 2-0 al Ajax en la final que se llevó a cabo en el Friends Arena de Estocolmo, Suecia. José Mourinho obtuvo su primer título importante de la UEFA con los Red Devils.



Manchester United ganó el título de la Europa League, con lo que pudo dedicar el trofeo a las víctimas del atentado que el lunes se cobró la vida de 22 personas en su ciudad.



Ese sangriento ataque a la salida de un concierto de la estadounidense Ariana Grande marcó el ánimo en los últimos días de preparación de la final, que se decidió con los goles del francés Paul Pogba (minuto 18) y del armenio Henrikh Mkhitaryan (48).



Manchester United, que acabó la recién terminada Premier League en sexta posición, fuera de la 'zona Champions', consiguió así un billete para la próxima Liga de Campeones.

El entrenador portugués del Manchester United decidió alinear al arquero argentino Sergio Romero y al lateral ecuatoriano Antonio Valencia en la final de la Europa League contra el Ajax, en el que jugará el central colombiano Davinson Sánchez.



Además de Romero y Valencia, que llevó el brazalete de capitán, Mourinho también confió en los españoles Ander Herrera y Juan Mata para llevar el peso del partido en el centro del campo, mientras que el joven Marcus Rashford ocupó la punta del ataque.



En el equipo holandés, el entrenador Peter Bosz alineó a su once de gala, con el codiciado Sánchez en el centro de la defensa, el capitán Davy Klaasen a los mandos en el centro del campo y con el joven danés Kasper dolberg como estilete ofensivo.



El título de la Europa League era la única oportunidad para el Manchester United de poder disputar la Champions League la próxima temporada, y lo logró. El partido quedó ensombrecido por el atentado perpetrado en Manchester el lunes por la noche y que provocó 22 muertos y cerca de 60 heridos, varios de ellos niños.



En la tribuna de los aficionados del Manchester United se colocaron varias pancartas en recuerdo de las víctimas, entre ellas "We'll never die" (Nunca moriremos) o "MUFC, Meaning of life" (Manchester United Football Club, la razón de vivir).



También una en la que se leía "Manchester, a city united" (Manchester, una ciudad unida), haciendo un juego de palabras mezclando los nombres de los dos grandes clubes de la ciudad inglesa.



El atentado tuvo lugar el lunes a la salida de un concierto de la 'pop star' estadounidense Ariana Grande. El ataque terminó con la vida de 22 personas y provocó unos sesenta heridos, en un alto número niños y jóvenes.

Así formaron los equipos:



Ajax: Andre Onana - Joel Veltman, Davinson Sánchez, Matthijs De Ligt, Jairo Riedewald - Davy Klaassen (c), Lasse Schone, Hakim Ziyech - Bertrand Traore, Kasper Dolberg, Amin Younes.



Manchester United: Sergio Romero - Antonio Valencia (c), Chris Smalling, Daley Blind, Matteo Darmian - Paul Pogba, Ander Herrera, Marouane Fellaini - Juan Mata, Marcus Rashford, Henrikh Mkhitaryan.

