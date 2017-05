Manchester United vs. Ajax: Seguridad, cautela y color en la previa de la final de la Europa League [FOTOS]

Manchester United vs. Ajax: Los aficionados del Manchester United desplazados a Suecia para la final de la Europa League de este miércoles con el Ajax holandés como rival, comparten el duelo de su ciudad por el atentado del lunes, aunque intentan ilusionarse con el reto deportivo.

[Sigue aquí EN VIVO el Manchester United vs. Ajax: La final de la Europa League]

En los alrededores del estadio Friends Arena de Solna el recuerdo a las víctimas era inevitable. "Esto debería motivarles (...) No ganan para el equipo, ganan para su ciudad", estima Vijay Patel, una aficionado de 27 años de los Red Devils.



Durante la jornada no hubo problemas reseñables entre las dos aficiones, que vivieron la previa de la final con armonía y participando de la fiesta.

La presencia policial para acceder al recinto era muy visible, constataron los periodistas de la AFP.



En la 'fan zone' instalada en el centro de la capital sueca, algunos de ellos aprovechaban unas horas antes para golpear con fuerza un balón para liberar las tensiones de los últimos días.



"¡Gol!", gritaba Aqeel Karem a uno de sus compañeros, que envía una volea al fondo de una portería.



Pero el ambiente futbolístico tenía que compartir espacio con el duelo que vive Manchester desde el lunes, cuando 22 personas murieron por un atentado con bomba cometido por un kamikaze. Se decidió un minuto de silencio en la final, como recuerdo a las víctimas.

A la espera del inicio del choque y con una temperatura estival, los hinchas preferían más hablar de fútbol que de la tragedia, aunque alguna referencia era inevitable.



"Eso va a darles una motivación suplementaria para representar bien a la ciudad y esperamos llevar el trofeo a casa", afirmó a la AFP Shaun Payne, de 29 años.



Los aficionados del rival, los del Ajax, también se han visto afectados por ese clima de luto.



El ataque "apagó la llama. Hacía tiempo que el Ajax no jugaba una final europea, es triste", lamenta Rob Coppen, un holandés de 28 años.



"¿Pero qué podemos hacer? Nadie lo deseaba, ni el Manchester ni el Ajax. Espero que se pueda jugar bien y que gane el mejor", apunta.



Amy Edwards, fan del United de Zlatan Ibrahimovic, admite que tiene temores sobre la seguridad que rodea el partido, pero se esfuerza por no dejarse llevar por el miedo.



"Estoy un poco preocupada ante la idea de que pase algo, pero imagino que es un riesgo que hay que asumir cuando se acude a grandes partidos. No puedes encerrarte en casa", afirmó.

"Es evidente que lo sucedido en Manchester ha rebajado todo, pero espero que podamos ganar", desea.



El dispositivo de seguridad para el partido quedó reforzado, para evitar problemas en el Friends Arena de Solna.



"Hemos tenido muchos preparativos y teniendo en cuenta cómo va el mundo hoy, este tipo de incidentes (un ataque terrorista como el del lunes) son el tipo de cosas para las que hay que estar preparados. Así que eso ha formado parte desde el principio en nuestra preparación", declaró el portavoz de la policía de Estocolmo, Kjell Lindgren.



El entrenador del Manchester United, José Mourinho, afirmó el martes que él y sus jugadores veían difícil no pensar en las víctimas, los jóvenes espectadores del concierto de la estadounidense Ariana Grande. "Pero tenemos un trabajo que cumplir", sentenció.

