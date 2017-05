Manchester United vs. Ajax: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO la final Europa League

Manchester United vs. Ajax: EN VIVO ONLINE TV Los Diablos rojos enfrentan a cuadro de Ámsterdam este miércoles en el estadio Friends Arena de Estocolmo, Suecia, en un único partido por la final de la Europa League. Manchester United de José Mourinho busca ante Ajax su título más importante de la temporada 2016-2017 (1:45 p.m. | ESPN )



Manchester United vs. Ajax generó mucha expectativa, pero tras los atentados en Manchester la final de la Europa League, que se anunciaba como una gran fiesta deportiva, tomó otro tono tras el atentado que afectó a la ciudad inglesa.



La UEFA, se declaró "golpeada" tras el atentado, pero se mostró tranquilizadora, previo al duelo Manchester United vs Ajax en Estocolmo. "Hemos tomado en cuenta" el riesgo terrorista "desde el inicio de los preparativos", aseguró el ente deportivo esuropeo.



"Nuestros pensamientos están con las víctimas y las familias de las personas afectadas", indicó la UEFA en un comunicado, que después informó que se guardará un minuto de silencio antes de la final Manchester United vs. Ajax.



Manchester United, por su parte, informó que los jugadores del club inglés lucirán brazaletes negros. El plantel del United guardó un minuto de silencio antes del entrenamiento celebrado en Carrington, donde se reforzaron las medidas de seguridad.

Video: Gol de Manchester United a Celta de Vigo

Manchester United decidió también anular la tradicional conferencia de prensa previa al partido. La expedición inglesa voló después hasta Estocolmo y apenas pisaron el césped del estadio que albergará la final durante cinco minutos.



El atentado, perpetrado por un hombre que detonó un artefacto explosivo en el Manchester Arena, a la salida de un concierto de la estrella del pop estadounidense, Ariana Grande, causó al menos 22 muertos y 59 heridos, entre ellos muchos menores.



"No existe actualmente ninguna información específica que pueda sugerir que una de las actividades de la final de la Europa League en Estocolmo pueda ser el objetivo de ataques", insistió la UEFA previo al duelo Manchester United vs. Ajax.



El técnico del Manchester United, José Mourinho, mostró su solidaridad con las víctimas. "Estamos todos muy tristes por los trágicos eventos de la pasada noche. No podemos sacarnos de nuestras mentes y nuestros corazones a las víctimas y a sus familias", afirmó Mourinho, en unos comentarios difundidos en el Twitter del United.



"Tenemos un trabajo que hacer y volaremos a Suecia a hacer este trabajo. Es una pena que no podamos viajar con la felicidad que siempre tenemos antes de un gran partido", añadió el entrenador.



La onda de choque alcanzó al mundo del fútbol. David Beckham, antiguo ídolo del Manchester United, declaró en Instagram tener el "corazón roto". "Como padre y ser humano, lo que ocurrió me entristece profundamente. Mis pensamientos van a los que se han visto afectados por esta tragedia".

Gary Lineker, exinternacional inglés, convertido en presentador estrella de la televisión, tuiteó: "Ataque a niños en un concierto supera lo comprensible. Más allá de la locura, más allá del mal".



El fútbol en Manchester se ha movilizado tras la tragedia. En el Etihad Stadium, campo del Manchester City, una estructura de acogida fue instalada el martes para aportar apoyo a las personas que se encontraban en el Manchester Arena y a sus próximos.



En Old Trafford, estadio del Manchester United, las banderas del club fueron colocadas a media asta y el club tuiteó: "Estamos profundamente golpeados por los acontecimientos terribles de la noche pasada. Nuestros pensamientos y oraciones van hacia las personas afectadas".



El extremo del Manchester United Jesse Lindgard escribió en las redes sociales: "Haremos frente juntos en estas horas sombrías".



El Ajax también se mostró solidario con un mensaje de apoyo: "Desde Ámsterdam, nuestros pensamientos van hacia las víctimas y sus próximos".



Los hombres de José Mourinho saben que su eventual triunfo tomaría otro relieve tras el atentado. En la final hay más en juego que un título, ya que el vencedor se clasificará para la prestigiosa Liga de Campeones la próxima temporada.



El Ajax, segundo en su campeonato, no necesita ganar para estar en Champions, pero para el United, sexto de la Premier League, es la única vía para disputarla tras una mediocre temporada.



El entrenador del Ajax admitió que tras el atentado "la final ha dejado de tener el brillo que debería haber tenido", pese a que el partido hacía soñar por su casting, con varios cracks del planeta fútbol, como Paul Pogba, convertido en el jugador más caro del mundo (105 millones de euros) pasando de la Juventus al Manchester United esta temporada.



Como Kasper Dolberg, de 19 años, símbolo de la juventud triunfante del Ajax de Ámsterdam. Pero desde Estocolmo, jugadores y espectadores tendrán sus pensamientos en lo que sucedió en Manchester.

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Ajax:



Manchester United: Romero - Valencia, Smalling, Blind, Darmian - Fellaini, Herrera, Pogba - Mkhitaryan, Lingard (o Mata), Rashford.



Ajax: Onana - Veltman, Sánchez, De Ligt, Riedewald - Klaassen, Schöne, Ziyech - Traoré, Dolberg, Younes.

