Manchester United vs. Saint-Etienne: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Europa League

Manchester United vs. Saint-Etienne: EN VIVO EN DIRECTO Los 'Diablos rojos' reciben al equipo francés en el estadio Old Trafford por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. Manchester United es el favorito ante Saint-Etienne, para encarrilar su clasificación a los octavos del torneo europeo.



El equipo francés Saint-Etienne se enfrenta al todopoderoso Manchester United en un partido especial por la presencia de dos hermanos que serán rivales.



El destino ha querido que los hermanos Pogba, Florentin (26 años) y Paul (23) -el fichaje más caro en la historia del fútbol- se enfrenten en un cruce favorable, según la estadística, a los ingleses: el Manchester United (6º en la Premier League) no ha perdido en las 12 últimas veces que se ha enfrentado en Old Trafford a un equipo francés.



Además el Saint-Etienne (5º) se enfrenta a su particular maldición, el sueco Zlatan Ibrahimovic, que les marcó 14 goles en 13 partidos durante su etapa en el PSG.



El otro atacante de Manchester United será probablemente Anthony Martial, que si marca permitirá recuperar a su antiguo club, el Mónaco, una bonificación de 10 millones de euros, que forma parte del acuerdo firmado entre el Manchester y el equipo monegasco por el cual, éste último, recibiría dicha cantidad cuando Martial alcanzase su gol número 25.

Fueron declarados baja para este partido el capitán Wayne Rooney, Michael Carrick y Phil Jones, que no participaron en el entrenamiento de este miércoles.



El entrenador José Mourinho confirmó poco después la ausencia de los tres: "Phil se recupera de una lesión sufrida ante el Hull, lo de Wayne y Carrick no son lesiones propiamente dichas, sino problemas musculares. Nos tenemos que proteger, no estarán en el partido".

