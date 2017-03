Melgar vs Emelec: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV FOX la Copa Libertadores

Melgar vs. Emelec: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro 'Rojinegro' recibe al equipo eléctrico este martes en el estadio de la UNSA por la primera fecha del Grupo 3 de la Copa Libertadores. Melgar busca sus primeros puntos ante Emelec del peruano Christian Ramos. (5:30 p.m. | Fox Sports 3)



Melgar buscará debutar con un triunfo en Arequipa, cuando reciba a un experimentado Emelec de Ecuador. Los rojinegros tienen la deuda de su discreta participación el año pasado en la cual no obtuvo punto alguno, le marcaron 12 goles y solo anotó 2.



El técnico Juan 'cabezón' Reynoso dijo que ha replanteado todo su equipo para debutar con un triunfo ante los 'eléctricos' ecuatorianos, que visitan Arequipa, a 2.300 metros de altitud con toda su artillería.



"El grupo está bien comprometido para sacar el partido adelante. La Copa Libertadores es una revancha para nosotros", dijo a la prensa el lateral izquierdo Nilson Loyola, quien se quedó con las ganas de lograr el título en 2016, que finalmente quedó en manos de Sporting Cristal.

"En la Copa Libertadores no puedes dar ventajas ni un milímetro. Estamos puliendo detalles para llegar bien al partido", comentó Loyola.



Melgar en su última participación en la Copa Libertadores 2016 no superó la fase de grupos y acabó sin sumar puntos.



Juan Reynoso, que dirige Melgar desde 2014, alineará con un equipo totalmente ofensivo liderado por el delantero colombiano Omar 'enano' Fernández, el argentino Emanuel Herrera y Daniel Chávez. A estos se sumará el arquero Diego Penny (ex Cristal) y el defensa colombiano Dahwling Leudo.



El equipo 'dominó' llega para este partido liderando el Grupo B del torneo de Verano del fútbol de Perú. Melgar fue fundado en 1915 y es el único equipo fuera de Lima que se ha mantenido en primera división desde que ganó la Copa Perú en 1971.



Participó en la Copa Libertadores 1982 y 1984, y en la Copa Sudamericana 2013 y 2015 en las que quedó fuera en sus primeras fases.

El Bombillo ya se encuentra en Arequipa, Perú. En estos momentos realizan activación neuromuscular, dentro del hotel.



Emelec recargado



Por su parte, el ecuatoriano Emelec con 25 participaciones en este torneo continental y bajo las órdenes del uruguayo Alfredo Arias el lunes reconocerán el gramado del estadio Monumental la Unsa de la ciudad de Arequipa (sur).



El técnico Arias buscará debutar con un triunfo alineando con el volante Pedro Quiñónez, Ayrton Preciado y Marlon de Jesús en la delantera piezas fundamentales de su equipo.



El 'Bombillo' llega para este partido con triunfo 1-0 ante Fuerza Amarilla por el torneo ecuatoriano donde andan invictos y se ubican en los primeros lugares.



Emelec, con 13 títulos en su país, tiene un equipo con varios jugadores de selección, fue tricampeón de Ecuador (2013, 2014 y 2015) y ha sido animador de varios campeonatos internacionales en los últimos años.



Además de Melgar y Emelec, el Grupo 3 de Copa Libertadores está conformado por Independiente Medellín y el argentino River, que se enfrentan el miércoles también en el debut de ambos equipos. La revancha entre Melgar y Emelec está programada por el próximo 25 de mayo.



Posibles alineaciones del Melgar vs Emelec:



Melgar: Diego Penny - Dawhlingn Leudo, Minzún Quina, Anderson Santamaría, Nilson Loyola - Luis Uribe, Carlos Ascues, Alexis Arias, Daniel Chávez - Emanuel Herrera, Omar Fernández.



Emelec: Esteban Dreer - Jordan Jaime, Fernando Pinillo, Óscar Bagüi - Romario Caicedo, Pedro Quiñonez, Osbaldo Lastra, Ayrton Preciado, Marcos Mondaini - Bruno Vides y Marlon de Jesús.

