Melgar vs. River Plate: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE la Copa Libertadores

Melgar vs. River Plate: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro 'Rojinegro' recibe al equipo 'Millonario' este jueves en el estadio de la UNSA por la penúltima fecha de la Copa Libertadores. Melgar obligado a ganarle a River Plate para pasar a los octavos del torneo de Conmebol. (7:00 p.m. | Fox Sports)



Melgar vs. River Plate será la chance para los arequipeños de meterse de nuevo en la pelea por un cupo en la siguiente fase de la Copa Libertadores. A los Rojinegros solo le sirve ganar o ganar en su estadio ante el poderoso equipo argentino, que ya clasificó a la ronda de octavos.



Melgar solo pudo ganar un partido de los cuatro disputados en la Copa Libertadores. Mientras que River Plate marcha sólido en el primer lugar de la serie con 10 puntos. Una derrota para los locales significaría la eliminación. Emelec es segundo del grupo (7 puntos) e Independiente de Medellín es tercero (6 unidades).



El Melgar vs. River Plate de la primera ronda de la fase de grupos del torneo de Conmebol fue favorable para el equipo argentino (4-2). No obstante, la realidad es diferente debido a que los Millorarios del técnico Marcelo Gallardo, se presentarán con un equipo B.



Melgar tiene a favor la altura de la ciudad de Arequipa. El técnico Juan Reynoso formará un once titular con lo mejor que tiene. Omar Fernández, Wilmer Aguirre, José Carlos Fernández, Edgar Villamarín y Carlos Ascues.

Goles y resumen del último partido de Melgar en la Libertadores ante DIM:

Melgar 1-2 Independiente de Medellín: Goles y resumen

"Mientras tengamos chances vamos a pelear. Estamos convencidos de que ganando primero a River y después yendo a Guayaquil (Emelec), se puede clasificar. Sabemos que nos jugamos el todo por el todo en estos dos partidos", comentó a la prensa José Carlos 'Zlatan' Fernández.



En su última participación en el torneo continental, en 2016, Melgar no superó la fase de grupos y acabó sin sumar puntos.



Melgar llega para el partido clasificado para disputar la final del torneo de Verano del fútbol de Perú el fin de semana.



El enfoque del entrenador está en el torneo local, donde se ubican terceros y a cuatro puntos del líder Boca Juniors, aunque con un partido menos que su archirrival, al que derrotaron el 3-1 el fin de semana.

"El equipo (ante Melgar) será parecido (al que empató contra Emelec). Aprovecharemos para darles minutos y que tengan la oportunidad de seguir con el proceso. Los que no han tenido muchas oportunidades tienen que estar preparados, como en este caso", dijo a la prensa el 'Muñeco' Gallardo.



Con 115 años de fundación, River Plate lucha por conseguir su cuarto título de Copa Libertadores (1986, 1996 y 2015).

Posibles alineaciones del Melgar vs. Flamengo:



Melgar: Patricio Álvarez - Dahwling Leudo, Carlos Ascues, Edgar Villamarín, Nilson Loyola - Alexis Arias, Jean Barrientos, Patricio Arce, Omar Fernández - Wilmer Aguirre y José Carlos Fernández.



River Plate: Augusto Batalla - Camilo Mayada, Lucas Martínez, Luciano Lollo, Jorge Moreira - Joaquín Arzura, Nicolás Domingo, Zacarías Moran, Ariel Rojas - Lucas Alario, Marcelo Larrondo.