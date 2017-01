Memes: En el llamdo 'Deporte Rey' hay códigos, reglas no escritas, pasión, amor y odio, entre otras sensaciones. Así que las redes sociales no pudieron resumirlo mejor, con esta colección: 'Los 10 mandamientos del fútbol"



Los memes creativos se inspiraron en la religión y no estuvieron muy lejos de la realidad. Para muchos hinchas el fútbol es un acto de fe.



Por ello, con estos divertidos memes se explica con humor la relación entre los fanáticos, jugadores y clubes en el ámbito del fútbol.



Diversas estrellas a nivel mundial aparecen en las ocurrentes imágenes que acompañan cada uno de los 'mandamientos'. Eso sí, en algunos casos por ejemplo Ronaldinho, Francesco Totti o Carles Puyol sí representan a su respectivo mandamiento.



No es una ley de Dios, pero entre la ficción y la realidad hay muchas coincidencias. No hay que olvidar que los memes están hechos para divertirnos. [Mira la galería y sonríe]

Mira este divertido video viral: Jugador de Milan le tira una bola de nieve a periodista...

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.