Memes: Cristiano Ronaldo obtuvo el premio The Best de la FIFA como mejor jugador del 2016 pero no pudo salvarse de las ocurrencias de las redes sociales.



No solo Cristiano Ronaldo fue objeto de los memes, también fueron víctimas de las imágenes bromistas Antoine Griezmann, quien no logró ninguna distinción. Además de Lionel Messi y otros detalles de la gala que sirvieron para dar rienda suelta a la creatividad.



El cuádruple Balón de Oro Cristiano Ronaldo, campeón de la Eurocopa con Portugal, sumó un nuevo premio individual a su palmarés al recibir The Best, el nuevo galardón con el que la FIFA designa al mejor jugador del año, este lunes en una ceremonia celebrada en Zúrich.



El delantero del Real Madrid, de 31 años, se impuso en las votaciones al argentino Lionel Messi y al francés Antoine Griezmann.

Así recibió Cristiano Ronaldo el premio The Best de la FIFA:

Cristiano Ronaldo cierra de esta manera un 2016 inolvidable: "Es increíble. Tengo que agradecer a mis compañeros de Portugal, del Real Madrid, mis entrenadores, mi familia... Y lo digo: el 2016 fue el mejor año de mi carrera. Fue un año magnífico a nivel personal y deportivo y nunca olvidaré este año", declaró tras recibir el premio de manos del presidente de la FIFA Gianni Infantino.



Con el Real Madrid, CR7 conquistó en 2016 la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Con Portugal ganó la Eurocopa de Francia, el primer título en la historia de la selección lusa.



A nivel individual, Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro, fue designado por la UEFA mejor jugador del año además de máximo anotador de la Liga de Campeones.

Real Madrid le dedicó este emotivo video a Cristiano Ronaldo tras ganar el premio The Best:

También fue el máximo goleador y designado mejor jugador en el pasado Mundial de Clubes, que el Real Madrid ganó en la final al Kashima Antlers japonés, 4-2 en la prórroga, con triplete del portugués.

