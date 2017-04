Memes: Real Madrid vs. Barcelona: El cuadro azulgrana se juega su última chance para alcanzar a su eterno rival en la lucha por el título de la Liga Santander. El tremendo duelo fue víctima de la rivalidades de las redes sociales con divertidas ocurrencias.



El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró convencido de que el partido de contra Barcelona se decidirá por "pequeños detalles" y rechazó que una victoria blanca suponga sentenciar la Liga.



"Son pequeños detalles de uno u otro equipo que van a hacer la diferencia. Lo que yo quiero es hacer un buen partido. Sabemos que con intensidad podemos molestar a cualquier equipo", dijo Zidane pervio al Real Madrid vs. Barcelona este sábado en la rueda de prensa previa al clásico liguero del domingo.



Real Madrid es líder del campeonato español con tres puntos de ventaja sobre los azulgrana y un partido menos, a falta de seis jornadas para el final de la Liga, pero Zidane no cree que una victoria blanca suponga dar un paso decisivo hacia el triunfo final.



"El partido de mañana no es decisivo porque a nosotros nos faltan siete finales, tenemos una mañana (domingo) y luego otra el miércoles en La Coruña, todos los partidos son importantes", explicó el técnico blanco.



"Para nada" supone sentenciar la Liga, insistió, afirmando que "preparamos el partido de mañana y luego veremos". "Siempre un partido contra el Barcelona es especial, es diferente, pero el juego es el mismo, vamos a jugar y cuando pite el árbitro es un partido que vamos a tener que manejar y hacer bien las cosas", dijo.



Por su parte, técnico del Barcelona, Luis Enrique, consideró que "puede ser determinante" para decidir el campeonato, que lidera el equipo blanco.



"Por la proximidad del final de campeonato es una jornada decisiva. Esta vez sí que va a ser un clásico de los que puede sentenciar o casi sentenciar la liga o dejarla muy abierta", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido.



"Para nosotros sí que significa una final, sólo nos vale la victoria, luego después del partido veremos qué resultado se ha conseguido y si de verdad está clara la liga", añadió el técnico azulgrana.



"No creo que haya ningún equipo en el mundo que hasta que no se pierda un campeonato de manera matemática lo dé por perdido, no lo vamos a hacer nosotros, pero si es cierto que por la cercanía del final de temporada puede ser un partido determinante", insistió Luis Enrique.



"Veo al equipo en muy buena línea, es evidente que cuando uno se tropieza y pierde opciones de ganar títulos es una mala noticia, pero el deporte es así, y cualquier futbolista profesional es especialista en afrontar estas situaciones", recordó el técnico azulgrana.



"El objetivo es ser fieles a nuestra forma de jugar y ser muy efectivos, que no se vean las virtudes del rival que tiene muchas, que se vean las nuestras, y que podamos controlar y dominar el partido, no nos vale otro resultado que no sea la victoria y eso es lo que vamos a buscar", concluyó.

