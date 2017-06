México vs. Nueva Zelanda: Memes de Facebook y Twitter del triunfo charro en la Copa Confederaciones [FOTOS]

Memes México vs. Nueva Zelanda. El partido de ambas naciones por la Copa Confederaciones terminó 2-1 a favor de los charros y los memes de este encuentro están que dan la hora en las redes sociales.



El México vs. Nueva Zelanda casi termina en medio de una bronca provocada por la ira de los oceánicos, quienes desesperados por sacar un buen resultado 'pecharon' a los charros, que ya tenían el partido ganado.



Desde el inicio del México vs. Nueva Zelanda los usuarios de las redes sociales compartieron divertidos memes que estamos seguros que te sacarán más de una sonrisa.



Con este resultado, México sigue avanzando con paso firme en la Copa Confederaciones y en su próximo partido se enfrentará a Rusia.