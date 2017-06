México vs. Nueva Zelanda: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO la Copa Confederaciones

México vs Nueva Zelanda: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azteca enfrenta a los 'Kiwis' este miércoles en el estadio Olímpico de Sochi por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Confederaciones. México va por su primer triunfo ante Nueva Zelanda para mantener sus chances de avanzar a la siguiente ronda. (1:00 p.m. hora peruana) (DirecTv 610)



México vs Nueva Zelanda será el duelo de descarte de la jornada. La cenicienta del torneo, el cuadro verde, va por una victoria le permitiría depender de sí misma para obtener el pase a las semifinales de la Copa Confederaciones.



Tras el empate (2-2) conseguido in extremis en la primera jornada del Grupo A con Portugal, considerada una de las favoritas para ganar el certamen, la escuadra dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio llega al choque con Nueva Zelanda con la moral muy alta.



El juego exhibido por los mexicanos ante los lusos, sobre todo, su gran aplicación en el campo, dejó muy buena impresión. Además, el calendario favorece a las aspiraciones de México, ya que Portugal se mide con un rival mucho más difícil, Rusia, que juega con la ventaja de ser local.

Muchos recuerdan que México, cuya selección está prácticamente clasificada para el Mundial de Rusia del año que viene, es el único de los ocho países que participan en la actual edición de la Copa Confederaciones que ya ha ganado este torneo.



El "profesor" Osorio podría optar, como acostumbra, por rotar el once inicial, y reservar a sus mejores hombres para la tercera jornada, decisiva, en la que México se enfrentará a Rusia.



Quien casi con absoluta seguridad no saltará a la cancha será Andrés Guardado, amonestado en el partido con Portugal, ya que una segunda cartulina amarilla le dejaría fuera del encuentro con los dueños de casa.



Se da por descontado que ante los "All Whites" Osorio alineará a Rafael Márquez, al legendario capitán de la "tri", de 38 años, que ya ganó la Copa Confederaciones en 1999.

Con todo, quien no rotará será Javier "Chicharito" Hernández, el máximo goleador en la historia de México, que el partido del domingo con Portugal anotó su gol número 48 con los colores de su selección.



Para Nueva Zelanda, el choque de mañana es una oportunidad para romper la racha de diez partidos sin conocer la victoria en la Copa de Confederaciones, y vengar las derrotas que México le asestó en el repechaje para el Mundial de Brasil 2014 con un marcador global de 9-3 y en un amistoso disputado el año pasado (2-1).



Las estadísticas claramente no juegan a favor de los neozelandeses, que no han conseguido anotar en los últimos cinco partidos de este torneo.

Una derrota ante México dejaría a Nueva Zelanda sin opciones de clasificación ya en el comienzo mismo del certamen.



"Todavía tenemos una meta en este torneo. Todos estaremos de acuerdo en que México es un equipo de clase mundial", dijo hoy el seleccionador de Nueva Zelanda, Anthony Hudson.



El partido se disputará en el estadio Fisht de Sochi, balneario a orillas del mar Negro, con una temperatura ambiente en torno a los 20 grados, según el parte meteorológico, que advierte de la posibilidad de chubascos.

Alineaciones probables:



México: Alfredo Talavera; Diego Reyes, Néstor Araujo, Oswaldo Alanis, Luis Reyes; Marco Fabián, Rafael Márquez, Giovani dos Santos; Javier Aquino, Javier Hernández, Hirving Lozano



Nueva Zelanda: Stefan Marinovic; Tom Doyle, Tommy Smith, Andrew Durante, Themi Tzimopoulos, Michael Boxall; Ryan Thomas, Bill Tuiloma, Michael McGlinchey; Chris Wood, Marco Rojas.

