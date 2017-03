México vs. Trinidad y Tobago: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV las Eliminatorias Rusia 2018

México vs. Trinidad y Tobago: EN VIVO EN DIRECTO por la Hexagonal final de la Concacaf buscará los tres puntos para seguir como líder y seguir firme en su clasificación al Mundial Rusia-2018. La selección mexicana consiguió colocarse como líder el viernes pasado al derrotar 2-0 a Costa Rica y donde Chicharito Hernández se convirtió en el nuevo goleador histórico del TRI.



El 'TRI' ocupa el primer lugar con siete puntos y con una tranquilidad que no había tenido en los dos procesos premundialistas anteriores. Mira aquí todo lo que tienes que saber sobre México vs. Trinidad y Tobago.

MINUTO A MINUTO del México vs. Trinidad y Tobago:



18:39: México vs. Trinidad y Tobago: Buena barrida de Salcedo. El azteca llega a tiempo para quedarse con el esférico, aunque después lo perdió



18:37: México vs. Trinidad y Tobago: El equipo tricolor no logra armar una jugada de verdadero peligro



18:35: México vs. Trinidad y Tobago: El conjunto caribeño está teniendo el control del esférico y la escuadra que está proponiendo



18:32: México vs. Trinidad y Tobago: ¡Gol anulado para Trinidad y Tobago! El abanderado marcó un dudoso fuera de juego



18:30: México vs. Trinidad y Tobago: Jiménez lo intenta con la cabeza, pero su remate se va por una lado.



18:25: México vs. Trinidad y Tobago: El partido ha perdido un poco de intensidad, el balón se juega a mitad de cancha. Ningún equipo quiere perder el paso.



18:23: México vs. Trinidad y Tobago: ¡Jiménez! El mexicano cometió una falta que terminó en un tiro libre a favor de los trinitarios



18:17: México vs. Trinidad y Tobago: Chicharito se perdió la oportunidad de abrir el marcador, su remate se fue desviado



18:11: México vs. Trinidad y Tobago: El Tri comienza a presionar a Trinidad y Tobago. Se nota que quieren abrir el marcador cuanto antes



18:08: México vs. Trinidad y Tobago: ¡Por poco llega el primer gol para México! Williams evitó que el esférico entrara a su meta

¡Nos salvamos!

Anularon el gol de Trinidad y no estaba en fuera de lugar



18:02: México vs. Trinidad y Tobago: El Tri empieza a tocar poco a poco el esférico. Primeros minutos del juego con los nervios al máximo



18:00 México vs. Trinidad y Tobago: ¡México, México, México! Comienza a rodar el esférico en el Estadio Hasely Crawford



PREVIA MÉXICO VS. TRINIDAD Y TOBAGO

Si México navega con calma, en buena medida es por los planteamientos del entrenador Osorio quien además ha terminado con algunas rachas negativas que cargaba la selección azteca y hoy ante Trinidad y Tobago espera seguir afianzando su camino al mundial Rusia 2018.



El colombiano, que no estaba firme en su puesto como seleccionador de México por su fracaso en la Copa América Centenario en 2016, inició el hexagonal con un triunfo de 2-1 sobre Estados Unidos en Columbus, el pasado 11 de noviembre.



México rompió así una racha de cuatro derrotas en hexagonales eliminatorios en esa misma plaza y con el mismo marcador de 2-0. Además, los mexicanos volvieron a vencer a domicilio a su rival dentro de una clasificación mundialista, algo que no hacían desde 1974.



El viernes anterior, con un planteamiento del colombiano con tres jugadores de ataque y con jugadas ensayadas a pelota parada, México se impuso 2-0 a Costa Rica.



Con este resultado México se reconcilió con la afición en el estadio Azteca y asumió el liderato del hexagonal, posición que no ocupaba desde la eliminatoria hacia el Mundial Alemania-2006.



En Trinidad y Tobago, el Tri ganó por última vez el 8 de septiembre de 2004 con marcador de 3-1.



- Los Soca Warriors tienen a Lawrence -



En este hexagonal, México ha enfrentado a estadounidenses, panameños y costarricenses donde los planteamientos tácticos han sido prioridad. Ahora, los rivales en turno de los aztecas son los 'Soca Warriors' que representan una mayor complicación en el aspecto físico.



Ante tal demanda, Osorio podría poner especial énfasis en la circulación de la pelota con un mariscal en la zona de creación, papel que podrían desempeñar Luis Montes o el juvenil Orbelín Pineda, quienes no participaron el viernes ante Costa Rica.



México no solo se enfrentará a un rival con gran potencia física, también tendrá ante sí a un equipo que ha recuperado el optimismo con Dennis Lawrence, quien asumió la dirección técnica del representativo caribeño en enero.



Lawrence tomó un barco que quedó a la deriva con dos derrotas en el inicio del hexagonal bajo el mando de Stephen Hart. Luego el belga Tom Saintfiet entró al relevo, pero en un escaso mes de trabajo no dejó nada como legado.



Con Lawrence, Trinidad y Tobago sumó sus primeros tres puntos en el hexagonal gracias a su victoria del pasado viernes en casa por 1-0 ante Panamá.



"Disfrutamos esa victoria por cinco minutos porque inmediatamente después nos enfocamos en México", dijo Lawrence.



"Los muchachos están en su momento alto y yo siento exactamente lo mismo que antes del juego contra Panamá: optimista y motivado, pero obviamente entiendo que no va a ser fácil", añadió Lawrence, quien como jugador formó parte de la primera participación mundialista de Trinidad y Tobago en Alemania-2006.



Lawrence es un personaje histórico para el fútbol trinitense pues en 2005 marcó el gol en la repesca intercontinental ante Bahrein para concretar la primera clasificación mundialista de los 'Soca Warriors'



El partido se jugará a partir de las 19H00 locales (23H00 GMT) en el estadio Hasely Crawford que tiene capacidad para 27.000 espectadores.



Valdin Legister, de Jamaica, será el árbitro del partido, en la líneas será auxiliado por su compatriota Richard Washington y por el canadiense Phillippe Briere.



Alineaciones México vs. Trinidad y Tobago:



México: Alfredo Talavera, Luis Reyes, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Miguel Layún, Jesús Molina, Jonathan dos Santos, Héctor Herrera, Luis Montes, Carlos Vela, Raúl Jiménez. DT Juan Carlos Osorio.



Trinidad y Tobago: Jan-Michael Williams, Carlos Edwards, Daneil Cyrus, Mekeil Williams, Curtis Gonzales, Joevin Jones, Khaleem Hyland, Kevan George, Cordell Cato, Kevin Mlino, Kenwyne Jones. DT Dennis Lawrence.