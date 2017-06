Miguel Trauco ya superó a Paolo Guerrero en el ránking de los mejores extranjeros del Brasileirao

Paolo Guerrero y Miguel Trauco en Flamengo, Christian Cueva en Sao Paulo y Beto Da Silva en Gremio son los tres futbolistas peruanos que militan en el fútbol de Brasil y ya sumaron puntos en el ránking del mejor extranjero de la liga tras seis fechas disputadas.



Paolo Guerrero, Miguel Trauco y Christian Cueva son habituales titulares en Flamengo y Sao Paulo, respectivamente, y tienen una mejor ubicación en el ránking. No obstante, ninguno está en el Top 10.



Es más, sorprende que Miguel Trauco sea el mejor peruano en el listado y se ubica entre los 20 mejores extranjeros de la Serie A de Brasil.



Por su parte, Beto da Silva, quien debutó en Gremio aparece con la mínima puntuación pero muy lejos de los primeros lugares.



El atacante argentino Ramón Ábila (Cruzeiro), titular y autor de los dos goles en el triunfo de su equipo por 2-0 sobre el Atlético Goianiense, fue el extranjero más destacado en la sexta jornada y su rendimiento lo ubica como el más regular.



El Trofeo Efe Brasil califica en cada jornada a los extranjeros con puntuaciones para su titularidad, anotaciones, pases de gol, sufrir o provocar un penalti convertido, participar de una victoria o del empate de su equipo en condición de visitante e, igualmente, les resta en los casos de autogoles o expulsiones.

Clasificación Trofeo Efe Brasil 2017:



JUGADOR (PAÍS) CLUB PUNTOS



1. Ramón Ábila (ARG) Cruzeiro 13,5

2. Lucas Pratto (ARG) Sao Paulo 13,0

3. Roberto Fernández (PAR) Botafogo 11,5 (3)

4. Lucas Barrios (PAR) Gremio 11,0

5. Ángel Romero (PAR) Corinthians 11,0

6. Agustín Allione (ARG) Bahía 8,5

7. Alejandro Guerra (VEN) Palmeiras 8,0

8. Lucas Romero (ARG) Cruzeiro 7,5

9. Walter Kannemann (ARG) Gremio 7,0

10. Luis Manuel Seijas (VEN) Chapecoense 7,0

11. Joel Carli (ARG) Botafogo 6,5

12. Miguel Borja (COL) Palmeiras 6,0

13. Andrés 'Manga' Escobar (COL) Vasco da Gama 6,0

14. Juan Cazares (ECU) Atlético Mineiro 6,0

15. Ariel Cabral (ARG) Cruzeiro 6,0

16. Martín Silva (URU) Vasco da Gama 6,0 (3)

17. Rómulo Otero (VEN) Atlético Mineiro 5,5

18. Júnior Sornoza (ECU) Fluminense 5,0

19. Miguel Trauco (PER) Flamengo 5,0

20. Jefferson Orejuela (ECU) Fluminense 5,0

21. Giorgian De Arrascaeta (URU) Cruzeiro 4,5

22. Federico Mancuello (ARG) Flamengo 4,5

23. Fabián Balbuena (PAR) Corinthians 4,0

24. Jonathan Copete (COL) Santos 4,0

25. Lucho González (ARG) Atlético Paranaense 4,0

26. Paolo Guerrero (PER) Flamengo 3,5

27. Émerson Sheik (EAU) Ponte Preta 3,0 (4)

28. Yerry Mina (COL) Palmeiras 3,0

29. Joel Tagueu (CAM) Botafogo 2,5

30. Luis Caicedo (ECU) Cruzeiro 2,5

31. Gustavo Cuellar (COL) Flamengo 2,5

32. Gastón Fernández (ARG) Gremio 2,0

33. Christian Cueva (PER) Sao Paulo 2,0

34. Frickson Erazo (ECU) Atlético Mineiro 2,0

35. Eduardo da Silva (CRO) Atlético Paranaense 2,0 (4)

36. Fabio Braga (POR) Ponte Preta 1,5

37. Jean Paul Pineda (CHI) Vitoria 1,5

38. Julio Buffarini (ARG) Sao Paulo 1,0

Diego Lugano (URU) Sao Paulo 1,0

40. Emiliano Vecchio (ARG) Santos 1,0

41. Orlando Berrío (COL) Flamengo 1,0

42. Stiven Mendoza (COL) Bahía 1,0

43. Walter Montillo (ARG) Botafogo 1,0

44. Reinaldo Lenis (COL) Sport 1,0

45. Beto Da Silva (PER) Gremio 0,5

46. Leonardo Pisculichi (ARG) Vitoria 0,5

47. Pablo Armero (COL) Bahía 0,5

48. Eugenio Mena (CHI) Sport 0,5

49. Andrés Chávez (ARG) Sao Paulo 0,5

Leyenda:

(1) Salió del equipo | (2) Cambió de equipo | (3) Los porteros reciben dos puntos por penal atajado y dos por no recibir goles en cada partido | (4) Brasileño que defiende la selección de otro país.

