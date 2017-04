Mónaco vs. Borussia Dortmund: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Champions League

Mónaco vs. Borussia Dortmund: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro del principado recibe a los alemanes este miércoles en el estadio Stade Louis II por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Mónaco deberá sostener la ventaja de la ida 3-2 ante Borussia Dortmund, en un duelo ensombrecido por los atentados al bus del club local. (1:45 p.m. | ESPN 2)



Mónaco se encuentra a un paso de las semifinales de la Champions League, pero antes deberá hacer valer su ventaja. "Sabemos que tenemos una ventaja, somos conscientes de ellos, pero estimamos que no está ganado. Borussia Dortmund es un gran equipo, con buenos jugadores. Hará falta la misma concentración que en Dortmund", explicó el colombiano Radamel Falcao.



"Creernos ya clasificados sería un error, pero eso no pasa por la cabeza de nadie", añadió Radamel Falcao previo al duelo Mónaco vs. Borussia Dortmund.



El joven equipo del Mónaco dirigido por el portugués nacido en Venezuela Leonardo Jardim luchará por meterse en semifinales de la competición continental por cuarta vez en su historia tras haberlo logrado en 1994, 1998 y 2004.



Para ello, el conjunto del Principado confiará en sus contragolpes gracias a sus rápidas salidas con el esférico ante una defensa del Borussia Dortmund que ha demostrado ser poco hermética.



Pero el Borussia Dortmund también tiene sus armas, sobre todo, en el ataque, así como su capacidad de recuperación psicológica, tras las secuelas a causa de las explosiones en su vehículo hace una semana.

Los pupilos de Thomas Tuchel subrayaron que el fútbol es parte fundamental de la terapia ante el trauma creado por el atentando en el que el exdefensa del Barcelona Marc Bartra resultó herido en un brazo.



Ya en la ida, los jugadores del Borussia Dortmund empezaron a concentrarse en el juego tras el descanso, cuando caían por 2-0, para luego intentar revertir un resultado que terminó en 3-2 a favor del conjunto del Principado.



El equipo alemán mostró el sábado algunos signos de recuperación y se impuso con comodidad al Eintracht Fráncfort (3-1) en la Bundesliga, cuatro días después del incidente.



De esta manera, el Mónaco deberá mantener la misma concentración del partido de ida para derrotar a su adversario, que apelará a su recién recuperado centrocampista Marco Reus.



El internacional alemán mostró su buen estado tras anotar contra el Eintracht Fráncfort tras sólo 122 segundos después de entrar a la cancha después de seis semanas en el banquillo por una lesión.



Reus, de 27 años, tiene experiencia y sobre todo no iba en el autobús la noche del martes, lo que podría marcar la diferencia.



El triunfo 3-2 de Mónaco ante Borussia Dortmund por la ida de los cuartos de la Champions League:

Borussia Dortmund vs Mónaco: Gol de Mbappé

La zaga alemana tiene, en cambio, motivos para estar en alerta frente al cuarteto ofensivo de lujo del Mónaco: el portugués Bernardo Silva, el colombiano Radamel Falcao y los franceses Thomas Lemar y Kylian Mbappé.



Pero, el brasileño Fabinho, que falló en Dortmund el primer penal de los 16 lanzados desde su llegada al Mónaco, fue amonestado con una amarilla que lo privará de disputar el duelo de vuelta en el Louis II.



Desde que comenzó la fase de eliminación directa, Jardim se ha visto obligado a reorganizar el mediocampo debido a la suspensión de varios de jugadores. Primero el brasileño Jemerson y luego el polaco Kamil Glick se perdieron cada uno un partido del doble enfrentamiento contra el Manchester City.



Además, el luso tampoco pudo contar con Tiémoué Bakayoko por suspensión en la ida contra el Borussia Dortmund, por lo que fue sustituido por el portugués Joao Moutinho, quien posiblemente lo acompañará en el centro del campo el miércoles.



Por su parte, el francés de origen senegalés Benjamin Mendy regresa tras haber disputado todo el encuentro en la victoria de su equipo frente al Dijon por 2-1.



La posición de lateral derecho se dirimirá entre el italiano Andrea Raggi, un jugador lento pero experimentado, y el maliense Almany Touré, más activo pero menos agresivo, que ya jugó la ida.



Jardim ha dosificado los minutos de su plantilla, pero la temporada comienza a ser larga: 54 partidos. Como dato, el equipo del Mónaco entrenado por Didier Deschamps en 2004 llegó exhausto a la final de Champions, que perdió por 3-0 contra el FC Oporto de José Mourinho.

Posibles alineaciones del Mónaco vs. Borussia Dortmund:



Mónaco: Subasic, Touré, Glik, Jemerson, B. Mendy, Silva, Moutinho, Bakayoko, Lemar, Mbappé, Radanel Falcao.



Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Sokratis, Bender, Schmelzer - Weigl, Sahin - Dembélé, Kagawa, Reus y Aubameyang.

