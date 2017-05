Mónaco vs. Juventus: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por la Champions League

AS Mónaco vs. Juventus FC: EN VIVO TV ONLINE El cuadro del Principado recibe a los 'Bianconeros' este miércoles en el Stade Louis II por el partido de ida de las semifinales de la Champions League. Mónaco con Radamel Falcao busca la hazaña ante Juventus, (1:45 p.m.) (TV Transmisión: ESPN | ESPN 2 | Fox Sports | Fox Sports 2) (TV Abierta: América | canal 4)



Kylian Mbappé es para el Mónaco, el energía de la juventud y la pieza clave en el ataque, como Gianluigi Buffon encarna los valores de Juventus, su tremenda trayectoria y la tradición defensiva, y estos clubes juegan por un cupo a la cita de Cardiff.



Un niño contra un veterano. Buffon, de 39 años, jugará en el Principado su 149 partido europeo de clubes, mientras que Kylian, de 18 años, sumará el noveno. Mónaco vs Juventus se convierte en el partido que podría traer sorpresas.



"Es joven, pero ya es muy eficaz ante el gol. Es el nuevo Thierry Henry del fútbol moderno. Yo ya había jugado el Mundial Francia 98 cuando él nació", dijo sobre Mbappé en declaraciones al portal de la UEFA previo al Mónaco vs. Juventus.



Así, sobre el papel se sustenta los extremos de dos equipos buscan la final de la Champions League y están a solo 180 minutos de conseguirla. Mónaco es el plantel con menor promedio de edad (25,28 años) y la Juventus el más longevo (29,55 años).



Entre los hombres con experiencia del plantel del Principado están el colombiano Radamel Falcao (31 años) o el polaco Kamil Glik (29), antiguo capitán del Torino, que recibe con apetito al gran rival de su exequipo.



En la Juventus sus dos zagueros han jugado una vida juntos. El luchador Giorgio Chiellini (90 partidos con Italia) y el Beckenbauer del siglo XXI Leonardo Bonucci (69 selecciones) se entienden con los ojos cerrados.



Mbappé contra Buffon es también los 146 goles marcados por el Mónaco en 57 partidos esta temporada contra la mejor defensa del continente.



Juventus solo ha recibido dos goles en esta Champions y la reacción de su portero resume su cultura defensiva: "Los podíamos haber evitado".



El equipo dirigido por Massimiliano Allegri, que analiza minuciosamente el juego de sus adversarios para preparar la táctica, no subestimará nunca al Mónaco.



Los del Principado marcaron tres goles en cada uno de los partidos ante el Manchester City y el Borussia Dortmund en las rondas precedentes, con Mbappé sumando cinco, destrozando muchos récords de precocidad.



"Debemos jugar con el cuchillo entre los dientes. Pero cuando logramos estar 180 minutos en cuartos ante el Barcelona de Messi, Neymar y Suárez sin encajar un gol, no tenemos miedo de nada", explicó Bonucci. Además, el 2-2 del viernes en la cancha del Atalanta, otro equipo entusiasta y en forma, le ha servido de aviso.



Así fue el partido de Juventus que le permitió eliminar al Barcelona en cuartos de final de la Champions League:

Barcelona 0-0 Juventus: Resumen mejores jugadas

Finalmente Mbappé y Buffon son los perfectos embajadores de sus clubes. En seis meses fulgurantes la perla francesa se ha convertido en la estrella del proyecto monegasco, basado en dar oportunidades a los jóvenes talentos, formados en el club, como él, o que llegaron antes de cumplir 20 años, como el portugués Bernardo Silva (Benfica) o Thomas Lemar (Caen).



Buffon, que ha superado los 600 partidos con el maillot 'bianconero', ilustra la nobleza de la Vieja Dama, que cuenta 32 títulos italianos y ocho finales de la Copa de Europa (dos títulos).



El gran arquero tiene un palmarés interminable, pero todavía no ha ganado la Champions (dos derrotas en finales, 2003 y 2005).



"Sería la mayor alegría de mi carrera tras la victoria en la Copa del Mundo 2006, una recompensa que se obtiene después de un recorrido difícil", reconoció 'Gigi'.



Mónaco, por su parte, persigue su primer entorchado europeo, tras perder la final de la Recopa en 1992 y la de la Champions League en 2004.

Alineaciones probables del Mónaco vs Juventus:



Mónaco: Subasic, Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy, Fabinho, Bakayoko, Silva, Lemar, Radamel Falcao, Mbappé.



Juventus: Gianluigi Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Marchisio (o Rincón), Juan Cuadrado - Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuaín.

